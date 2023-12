“Festa degli Auguri” al “Rotary Club Salerno Est”.

Gospel, che deriva dall’inglese God’s Spell, significa Vangelo: significa pregare Dio cantando, e a cantare con il coro Gospel “Friends For Gospel”, diretto da Gerardo Vitale, sono stati i tanti soci rotariani e gli ospiti che hanno partecipato alla tradizionale “Festa degli Auguri” del “Rotary Club Salerno Est”, presieduto dall’avvocato Camillo De Felice, tenutasi presso il “Saint Joseph Resort” di Salerno. I componenti del coro: Gerardo Vitale, Antonio Barra, Stefania Di Florio, Rosita Passaro, Nunzia Liuzzi, Noemi Napoli, Gelyn Fajardo e Ivan Salimbene hanno ricreato la magica atmosfera del Natale coinvolgendo tutti i presenti che hanno cantato con loro canzoni gospel e canti natalizi come: “Oh Happy Day”, “Jingle bells”, “I will follow him”, e “Happy Xmas”.

Dopo i saluti del Segretario Antonio Vairo e la lettura della “Preghiera del Rotariano”, letta dalla giovanissima presidente dell’Interact Club Salerno Est, Lidia Bruno, il Presidente Camillo De Felice ha ricordato che il Natale è, soprattutto, la festa della famiglia:” Natale è famiglia, e la famiglia è anche quella rotariana”. De Felice ha tracciato un bilancio delle attività realizzate dal Club nei primi sei mesi dell’anno sociale durante il quale sono stati organizzati tanti incontri e numerosi progetti:” Con la collaborazione dei componenti del Consiglio Direttivo e di tutti i soci, stiamo lavorando alla realizzazione di un progetto internazionale in Kenya con la nostra socia, la dottoressa Rosa Cirillo; stiamo inoltre organizzando, con il socio Vincenzo Grieco, un progetto di ippoterapia, per donare delle emozionanti giornate ad alcuni “ragazzi speciali”. Stiamo anche organizzando, in alcune scuole salernitane, il progetto delle “Domeniche della Salute” e, con la collaborazione della Polizia Postale, delle giornate contro il bullismo e il cyberbullismo. Organizzeremo anche il progetto “Una Mano Vela Diamo” che quest’anno prevede importanti novità. Con gli altri Club cittadini e con quello di Cava, stiamo portando avanti tanti progetti come quello che realizzeremo presso l’ICATT, l’Istituto a Custodia Attenuata, di Eboli, che prevede anche uno spettacolo teatrale per preparare il quale i detenuti dovranno acquisire determinate professionalità che successivamente, una volta scontata la loro pena detentiva, serviranno per inserirsi nel mondo del lavoro”. Il presidente De Felice ha anche ricordato gli interessanti incontri formativi e culturali organizzati per approfondire varie tematiche: quello sulla gentilezza con il professor Angelo Maria Vitale, Ricercatore in Storia della Filosofia all’Università di Salerno e docente di Estetica alla Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale a Napoli, che ha spiegato che la gentilezza, che è il modo in cui tutte le altre virtù si manifestano e si fanno apprezzare, genera gentilezza; la serata in cui il nominato Socio Onorario Michele Albanese, Direttore Generale della “Banca Monte Pruno”, ha parlato del ruolo delle banche in questo particolare momento storico; la serata dedicata al poeta del Rotary, Enzo Tafuri, che ha presentato il suo libro “Oltre la soglia del cielo” e la serata in cui il Governatore del “Distretto Rotary2101”, il dottor Ugo Oliviero, ha incontrato il presidente e i soci del Club, oltre ai i giovani rotaractiani e interactiani del Club, rappresentati dalle presidentesse Carmen Tisci e Lidia Bruno, ricordando i principi ispiratori dell’azione rotariana, il suo motto :“ Il Rotary delle Comunità” e il motto del Presidente del Rotary International, lo scozzese Gordon R. McInally: “Creiamo speranza nel mondo”.

Aniello Palumbo