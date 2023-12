“Festa degli Auguri” al “Rotary Club Salerno”

“Non c’è epoca dell’anno più gentile e buona, per il mondo dell’industria e del commercio, che il Natale e le settimane precedenti. Sale dalle vie il tremulo suono delle zampogne; e le società anonime, fino a ieri freddamente intente a calcolare fatturato e dividendi, aprono il cuore agli affetti e al sorriso”. E’ questo l’incipit de “I figli di Babbo Natale”, un racconto tratto da “Marcovaldo ovvero Le stagioni in città”, una raccolta di venti novelle che Italo Calvino scrisse nel 1963, che è stata recitata, con la sua solita bravura, dal regista teatrale e attore Andrea Carraro in occasione della tradizionale “Festa degli Auguri” organizzata al “Circolo Canottieri Irno” di Salerno dal “Rotary Club Salerno”, presieduto dall’architetto Umberto Maria Cioffi che ha cercato di rispettare, durante la serata, tutte le tradizioni del Natale:” Quelle che si vivono in ogni casa in questo periodo e che questa sera vivremo in quella che amiamo definire la nostra “Casa Rotary”.

Dopo i saluti del prefetto Alessandro Ruggiero e la lettura della “Preghiera del Rotariano”, letta dalla giovanissima presidente dell’Interact Club Salerno, Benedetta Lombardi, la serata, gestita dal punto di vista tecnico dai componenti della “Bottega San Lazzaro”, ha visto alternarsi momenti di innovazione e di tradizione: le immagini video dei presepi realizzati in tutto il mondo, compreso naturalmente il classico presepe napoletano, hanno preceduto l’emozionante intervento dedicato al Natale di padre Gianfranco Pasquariello , parroco della chiesa di San Leonardo e padre spirituale della “Comunità Emmanuel” di Eboli diretta da Domenico Porcelli, al quale sono stati consegnati i regali per i bambini, figli dei detenuti, donati da tutti i soci, e raccolti dalla Responsabile Distrettuale dell’Interact Patrizia Russo e dalla Past President Rosalia Galano. Non è mancato naturalmente il momento dedicato alla poesia: il Past President Tony Ardito ha recitato una bellissima poesia intitolata “Natale”, scritta dal socio Enzo Todaro tratta dal suo libro “Vorrei ancora”. Il presidente Umberto Maria Cioffi ha tracciato un bilancio dei primi sei mesi di attività dell’anno sociale : “ Abbiamo trattato le nuove tematiche della digitalizzazione, dell’eco digitalizzazione, dell’Intelligenza Artificiale e del 5G. Delle grandi opportunità che offre l’Intelligenza Artificiale, delle sue potenziali implicazioni future e di come possa potenziare le capacità di tutti gli uomini ci ha parlato il professor Luigi Troiano, Associato presso il Dipartimento di Scienze Aziendali – Management & Innovation System dell’Università di Salerno. Di transizione ecologica e digitale abbiamo parlato con il professor Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione Uni Verde, Docente di “Turismo e sostenibilità” presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca, presso l’Università Tor Vergata di Roma e presso l’Università Federico II di Napoli. Con l’ingegner Nicola Pasquino, Professore Associato di “Misure per la Compatibilità Elettromagnetica”, presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione presso l’Università di Napoli Federico II, abbiamo parlato di quali sono le applicazioni e i vantaggi della tecnologia 5G, evidenziando i risultati delle ultime ricerche sui campi elettromagneti. Abbiamo avuto un incontro con il professor Enrico Coscioni, nostro socio, Presidente dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGE.NA.S) e Primario del Dipartimento di Cardiologia dell’Azienda Ospedaliera Ruggi di Salerno, che ha spiegato quali sono le nuove frontiere della sanità e annunciato che l’Italia sarà, a breve, la prima in Europa a dotarsi di un progetto nazionale di telemedicina. C’è stato poi il tradizionale incontro con il Governatore del “Distretto Rotary2101”, il dottor Ugo Oliviero, che ha annunciato che Il 23 marzo sarà organizzato un forum sulla pace a Pompei. Abbiamo avuto un incontro con il professor Valerio Bozza, Associato di Astronomia e Astrofisica presso il Dipartimento di Fisica dell’Università di Salerno, che ha spiegato che ci sono diverse prove dell’esistenza dei buchi neri e quali sono i metodi per trovarli. Nello storico quadriportico di Santa Maria delle Grazie, sede della casa albergo per anziani “Immacolata Concezione” abbiamo trascorso una piacevole serata con il Maestro Salvatore Lombardi, socio del Club, musicista di fama internazionale, definito dalla critica come “l’uomo che dà voce al flauto in Italia” che, accompagnato alla chitarra dal Maestro Piero Viti, ha eseguito brani di Gioacchino Rossini e raccontato la storia e i segreti del flauto traverso”. Durante la serata il dottor Valerio Salvatore, Fiduciario Emerito della “Condotta Slow Food Salerno”, nell’ambito del progetto “In Viaggio nell’Italia del gusto” curato insieme al Past President Rocco Pietrofeso, ha spiegato che gli struffoli della tradizione natalizia sono simbolo di abbondanza e presentato il panettone “San Matteo” realizzato con l’uva sanginella di Giovi, simbolo della “Festa di San Matteo” che negli ultimi anni è stata riproposta da alcuni imprenditori locali. Sono stati presentati tre nuovi soci del Club: l’ingegnere Anna Gallo, Past President del “Rotaract Club Salerno”, presentata dal Formatore Distrettuale Gaetano Pastore; la professoressa Ida Lenza, Dirigente Scolastica dello storico “Liceo Torquato Tasso” di Salerno, presentata dal Past President e già preside Michele Di Filippo, e il direttore della sede di Salerno della “Banca d’Italia”, il dottor Luca Moscadelli, presentato dal socio Vincenzo Maffei. L’Assistente del Governatore Ciro Senatore ha portato i saluti e gli auguri del Governatore del “Distretto Rotary 2101” Ugo Oliviero. La colonna sonora della serata è stata affidata alla giovane cantante pop salernitana Arianna Fortunato che, accompagnata al piano dal giovane rotaractiano Daniele Del Deo del “Rotaract Club Salerno”, presieduto da Natalia Granito, ha cantato i brani classici del Natale.

Aniello Palumbo