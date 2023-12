Tragedia a Siano nel giorno di Natale

Nella tranquilla cittadina di Siano, il giorno di Natale è stato segnato da un evento luttuoso che ha lasciato la comunità in uno stato di profondo dolore. Un bambino di soli quattro anni, Giovanni, è tragicamente scomparso, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di chi lo conosceva.

Giovanni, affetto da una febbre molto alta, era stato ricoverato all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore. La sua prematura scomparsa ha scosso non solo la famiglia ma l’intera comunità di Siano. Il sindaco Giorgio Marchese, attraverso i social, ha espresso il suo cordoglio e ha definito il giorno della scomparsa di Giovanni come “un giorno molto triste per la nostra città”.

In segno di rispetto e di lutto, il sindaco Marchese ha annunciato la cancellazione di tutti gli eventi festivi previsti per il Natale. Nel suo messaggio, ha espresso la vicinanza dell’intera comunità alla famiglia di Giovanni, sottolineando il dolore e lo sgomento che questa tragedia ha portato. “Ciao piccolo Giovanni”, con queste parole il sindaco ha salutato il piccolo, unendo la sua voce al dolore di una comunità intera.