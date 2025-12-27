“Festa degli Auguri” al “Rotary Club Salerno” con il “Coro Calicanto” e con il Governatore Angelo Di Rienzo.

“La guerra è finita, se lo vuoi. La guerra è finita adesso. Buon Natale!”. Sono i versi finali del brano “ Happy Xmas (War Is Over) di John Lennon, cantato dalle otto coriste del “Coro Calicanto”, diretto dal Maestro Silvana Noschese, accompagnate al piano dal Maestro Accompagnatore Elisabetta De Caro, mentre sullo schermo del “Circolo Canottieri Irno” scorrevano le immagini suggestive di paesaggi natalizi innevati realizzato dal Past President Mario Petraglia, in occasione della tradizionale “Festa degli Auguri” organizzata dal “Rotary Club Salerno” presieduto dal dottor Francesco Caggiano che ha sottolineato il valore del testo della canzone natalizia:” Un inno di speranza per la pace: speriamo di poterla cantare tutti insieme quanto prima, appena i terribili conflitti in essere saranno cessati con una Pace Giusta per tutti”. Dopo la lettura della “Preghiera del Rotariano”, letta dalla Presidente del “Rotaract Club Salerno”, Roberta Palumbo, il Presidente Caggiano ha ricordato i progetti realizzati nel corso della prima parte dell’anno sociale: il progetto “Casa Rifugio “La Serena”, un aiuto per rinascere, realizzato con l’associazione “La Crisalide” insieme ai Rotary Club Salernitani e al “Rotaract Club Salerno” anche con i fondi della “ Rotary Foundation: si tratta della creazione di una nuova struttura protetta per bambine, ragazze e donne vittime di violenza che saranno ospitate presso la struttura insieme ai loro bambini; quello sul “Disagio Giovanile” realizzato con la collaborazione dei Dirigenti Scolastici delle scuole salernitane: tra loro la nostra socia Ida Lenza; la “Commissione per la Pace con partner i Club Rotaract e Interact Salerno; la Commissione DEI (Diversità Equità Inclusione); abbiamo contribuito alla realizzazione del progetto “Ballando sotto le stelle”, organizzato dal “Club Inner Wheel Salerno Est”, presieduto dalla dottoressa Marcella Anzolin, insieme ai Club Rotary, Inner Wheel, Rotaract e Interact salernitani; abbiamo organizzato il Concerto Pro Ucraina con la Comunità di Sant’Egidio; abbiamo partecipato e sostenuto il progetto di raccolta solidale di materiale didattico e articoli di cancelleria, per i bambini di famiglie bisognose, organizzato presso le cartolibrerie del territorio salernitano, “Coloriamo l’Istruzione” e al progetto “Il Panettone Sospeso”, proposti dal dottor Gaetano Cuoco, presidente del “Rotary Club Salerno Duomo”, al quale hanno immediatamente aderito tutti gli altri Club rotariani salernitani: “Rotary Salerno Est” ( Ermanno Lambiase), “Rotary Salerno Picentia” (Lucio Bojano), “Salerno Nord dei Due Principati” (Vittorio Villari), “Rotary Paestum Centenario” (Carrie Elise Rodella); i Club Rotaract salernitani: “Rotaract Salerno Duomo” ( presidente Federica Romano), ” Rotaract Salerno” ( Roberta Palumbo), “Rotaract Paestum” (Denise Malandrino), “Rotaract Campus Salerno Nord dei Due Principati”( Vincenzo Guglielmelli),“Rotaract Salerno Est” (Giovanna Morea); i Club Interact : “Salerno” (presidente Clemente Ingenito), “Salerno Est” ( Francesco Giordano), “Salerno Nord dei Due Principati” (Christian Ceglia ) e il “Club Inner Wheel Salerno CARF”, presieduto da Marcella Anzolin. Abbiamo contribuito alla realizzazione del progetto Distrettuale Rotary “Seconda Chance 2025/2028” che vuole dare la possibilità a giovani sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, di riappropriarsi della vita e della dignità di cittadini onesti avviandoli a svolgere un’attività che permetta loro di non reiterare comportamenti antisociali che portano l’individuo a delinquere; abbiamo partecipato all’ ottava edizione del progetto per le Forze dell’Ordine, in collaborazione con i Club “Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo” e “Rotary Club Parthenope”; sosteniamo il progetto “Mare Nostrum” ideato e curato dalla socia innerina Marianna Bortone Blasi, con la nostra socia Anna Gallo, dedicato all’inserimento sociale di ragazzi stranieri immigrati non accompagnati; stiamo collaborando al progetto del “Rotary Club Salerno Est”, curato dalla dottoressa Rossella Cirillo, Dirigente Medico del Reparto di Ortotraumatologia del Ruggi per l’Ospedale di Kilifi in Kenya; aderiamo al progetto “ Education for Life”, proposto dal “ Rotary Club Salerno Picentia”, presieduto dal dottor Lucio Bojano , e al progetto “Tano…un robot per Amico!!!”, proposto dal “Rotary Club Salerno Duomo” presieduto dal dottor Gaetano Cuoco; parteciperemo al “Torneo di calcetto” presso la sede della“ Comunità Emmanuel” di Eboli; aderiamo al progetto del “Circolo Canottieri Irno ASD”, presieduto dal dottor Giovanni Ricco, dedicato ai ragazzi speciali e alle donne che hanno subito una mastectomia; contribuiremo inoltre alla realizzazione dello spettacolo teatrale che sarà messo in scena presso il “ Teatro delle Arti” dalla “Compagnia Arena Historica” diretta dalla professoressa e regista teatrale Carmen Piermatteo Gatto, moglie del nostro Socio Salvatore Gatto, con molti attori soci del nostro Club. Il ricavato della serata sarà devoluto per iniziative solidali”. Il Presidente Caggiano ha anche ricordato i tanti incontri organizzati:” Quello con l’Assessore al Turismo del Comune di Salerno, Alessandro Ferrara che ci ha spiegato l’importante ruolo nel settore del turismo che sta assumendo a livello nazionale la nostra città; la conviviale dedicata alla scrittura, curata dal socio e regista teatrale Andrea Carraro con protagonista il Professor Carlo Vigorito, socio del Club; l’incontro con il professore napoletano Antonio Ereditato, Fisico e Ricercatore all’Università di Chicago che, intervistato dal socio Cosimo Risi, ha parlato dell’energia del futuro che sarà affidata prevalentemente a dei piccoli reattori nucleari di quarta generazione; nel corso della serata il Senatore Alfonso Andria, ricordò il caro amico Giovanni Avallone, scomparso il 30 agosto scorso, alla presenza della moglie, Maria Rosaria Avallone Cuzzeri, e della nipote Elvira Falivene; l’incontro con il dottor Ermanno Guerra, Presidente della “Fondazione Scuola Medica Salernitana” costituita dal Comune di Salerno, dall’Ordine dei Medici e dall’Università di Salerno che si pone l’obiettivo di valorizzare quella importante esperienza storica che è stata la “Scuola Medica Salernitana” che si sta cercando di inserire tra i beni immateriali dell’Unesco; l’incontro con la professoressa Virginia Zambrano, Ordinario di Diritto Privato e Diritto Interculturale presso l’Università degli Studi di Salerno e Consulente presso la Prefettura di Salerno, che ha parlato delle politiche migratorie , frutto di interventi asistematici dettati da forti componenti politiche, ideologiche ed emozionali; a parlare della Pace e della Guerra in Europa e del conflitto russo-ucraino, intervistati da Cosimo Risi, sono stati: il dottor Giorgio Starace, già Ambasciatore a Mosca, e Francesco Zazo, già Ambasciatore a Kiev; a parlare dell’Intelligenza Artificiale è stato il Professor Salvatore Vigliar, Docente di Diritto Europeo e Comparato della Comunicazione all’Università di Salerno” . Il Presidente Caggiano ha ricordato anche l’inaugurazione di una targa in memoria dell’avvocato salernitano Pasquale Pastore nei giardini del Tribunale di Salerno in occasione della cerimonia di premiazione di due giovani salernitani Marialucia Sessa e Rinaldo Manfredi, organizzata dall’avvocato Gaetano Pastore, socio del Club, figlio dell’illustre giurista salernitano scomparso 45 anni fa, e dall’avvocato Ferdinando Testoni Blasco, Presidente della “Fondazione Pastore”, alla presenza dell’Assessore Comunale Claudio Tringali; del Colonnello Filippo Merchiorre, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Salerno; del Questore di Salerno Giancarlo Conticchio; della dottoressa Rosa Volpe, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Salerno; della dottoressa Maura Stassano, Presidente Vicario della Corte d’Appello di Salerno presieduta dal dottor Paolo Sordi; dell’avvocato Paola Ianni, Vicepresidente dell’Ordine degli Avvocati di Salerno presieduto dall’avvocato Alberto Toriello; dell’avvocato Agostino De Caro, Ordinario di Diritto Processuale Penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Molise; del Board Director Elect del Rotary International, il dottor Massimo Ballotta; del Governatore del “Distretto Rotary 2101”, l’architetto Angelo Di Rienzo; dei presidenti dei Club Rotary salernitani e del “Rotary Club Napoli”. A Padre Gianfranco Pasquariello, sacerdote dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, guida spirituale della “Comunità Emmanuel” di Eboli, diretta da Domenico Porcelli, il Presidente Caggiano ha consegnato dei giochi per i bambini figli degli ospiti della Comunità con problematiche legate alla dipendenza da droghe, alcol e gioco d’azzardo, donati da tutti i soci del Club. La “Festa degli Auguri” è stata impreziosita dalla visita del Governatore Angelo Di Rienzo che ha incontrato il Presidente del “Rotary Club Salerno”, Francesco Caggiano, e i presidenti del “Rotaract Club Salerno”, Roberta Palumbo, e del “Club Interact Salerno” Clemente Ingenito. Il Governatore Di Rienzo ha espresso parole di stima nei confronti del Presidente Francesco Caggiano e del Club:” Un Club storico, fondato nel 1949, che ha una consolidata tradizione rotariana. Un Club di eccellenza, un Club che funziona, che sta realizzando importanti progetti anche grazie ad un eccellente presidente, che è attento a riconoscere le qualità umane dei soci del Club”. Soddisfatto il presidente Francesco Caggiano che ha ricevuto direttamente dal Governatore le informazioni su quello che sarà il nuovo percorso intrapreso dal Rotary:” Sempre nella tradizione e nel rispetto dei principi fondamentali del Rotary, sulle linee indicate dal Presidente Internazionale Francesco Arezzo, sulla nuova strutturazione della Grande Famiglia Rotariana: Rotary, Rotaract, Interact, Inner Wheel e del ruolo fondamentale della Rotary Foundation nella realizzazione dei grandi progetti internazionali attuabili solo grazie alla contribuzione finanziaria dei singoli Rotary Club”. Il Governatore che sta valorizzando il lavoro dei giovani rotariani, anche attraverso il finanziamento di alcuni progetti con i “District Grant” della “ Rotary Foundation”, ha incontrato anche la presidente del “Rotaract Club Salerno”, Roberta Palumbo, che ha ricordato il “Grant Distrettuale” vinto dal Club con il progetto “Articolo 27”:” Prevede la possibilità di far avere una borsa lavoro a un minore con precedenti penali che ha già scontato la sua pena e fatto un percorso psicologico così da acquisire competenze lavorative nell’ottica di inserirli nel mondo del lavoro e nella società. Progetto che si unisce ad un altro: “Taste the District” che prevede in totale 4 degustazioni enogastronomiche nelle 4 zone del “Distretto Rotaract 2101” che coinvolge venti Club Rotaract. Importante anche il progetto “Koura-cura”, in collaborazione con la “Banca dei Capelli” e con gli altri Club Rotaract che consiste nel donare ciocche di capelli per la creazione di parrucche organiche e inorganiche per pazienti oncologici. In occasione della giornata del 25 novembre, dedicata alle donne vittime di violenza abbiamo organizzato il convegno “Libere di Vivere”, con ventuno Club Rotaract del Distretto 2101 con Club capofila il “Rotaract Club di Ottaviano”, presieduto dall’avvocato Consuelo Carbone, tenutosi presso il Centro Antiviolenza “Febe”, nella grande sala del Teatro della Parrocchia San Giuseppe Lavoratore in Via Bottiglieri, affidata a Don Nello Senatore, il cui ricavato servirà a finanziare il progetto internazionale e distrettuale “Inua Mama”: un programma di empowerment femminile che ha l’obiettivo di restituire autonomia, consapevolezza e solidarietà alle donne delle baraccopoli di Nairobi, più precisamente di Ongata Rongai e di consentire loro di mandare i figli a scuola: un progetto che vuole cercare di creare una dinamica positiva e costruttiva per tutto il resto nel mondo: di fare la “differenza nel mondo” a partire da qualcosa che facciamo qui, adesso. Abbiamo partecipato anche ai progetti “Coloriamo l’Istruzione”; “Un Panettone Sospeso”; “Mare Nostrum” e al convegno “Piloti di sé stessi” organizzato dall’Interact Club Salerno, presieduto da Clemente Ingenito”. Il presidente del “Club Interact Salerno”, Clemente Ingenito ha ricordato i vari progetti realizzati:” Con il progetto “Strade Pulite” abbiamo scelto di dedicare un po’ del nostro tempo a un gesto semplice, ma significativo: prenderci cura degli spazi che viviamo ogni giorno raccogliendo i rifiuti lasciati per strada; con la collaborazione della Caritas Diocesana e con la “Pasticceria Della Rocca” abbiamo donato le pizze ai più bisognosi; abbiamo organizzato, in collaborazione con il “Rotaract Club Salerno”, presieduto dalla professoressa Roberta Palumbo e con l’associazione “Limen”, presieduta da Gianni Fiorito, presso l’auditorium del “Convitto Nazionale Torquato Tasso”, diretto dal Rettore Claudio Naddeo, un importante convegno durante il quale il Comandante Clemente Ingenito, ex pilota della Marina Militare Italiana, oggi pilota civile di Airbus, il primo pilota italiano ad atterrare con un jet su una portaerei americana, la USS John F. Kennedy, e la ballerina di “Amici” Gaia De Martino, hanno spiegato come diventare “Piloti di sé stessi”. Una serata nata dal desiderio di creare uno spazio autentico di ascolto, confronto e crescita. Un invito a guardarsi dentro, a riconoscere la propria forza e a ripartire con maggiore consapevolezza. Perché il viaggio più importante è quello che facciamo con noi stessi”. Il Governatore Di Rienzo ha donato, come segno di riconoscenza, la cravatta distrettuale dell’anno ai soci: Tonino Vetrano, Antonio Bottiglieri, Lillo Petronella, Pino Blasi e con gioia, al presidente Francesco Caggiano, un oggetto in ceramica:” Rappresenta un monumento dell’area casertana da cui provengo che è stato realizzato da un’associazione di diversamente abili”. Nel corso della serata è stato presentato un nuovo socio del Club: l’imprenditore Angelo Graziano, presentato dal socio Luca Sensini, che è stato spillato dal Governatore Angelo Di Rienzo. Il Past Governor Antonio Brando ha donato il libro “Cucire un’amicizia”, scritto da Erri De Luca e Marc-Alain Ouaknin” al Governatore Angelo Di Rienzo. Il dottor Domenico Santafata, nuovo socio del “Rotary Salerno”, trasferitosi dal “Rotary Club Milano Naviglio Grande San Carlo “, ha consegnato, a nome del professor Riccardo Di Bari, Governatore del “Distretto Rotary 2041” che riunisce i Club dell’Area Metropolitana della città di Milano, al Governatore del “Distretto 2101” della Campania, Angelo Di Rienzo, il gagliardetto del “Distretto Rotary 2041”. “Un gesto ricco di significato che rafforza amicizia, collaborazione e spirito di servizio, valori che uniscono i rotariani di ogni territorio” ha affermato con orgoglio il dottor Santafata, che ha contribuito a realizzare un bellissimo momento di fratellanza rotariana. Tra i circa duecento partecipanti all “Festa degli Auguri” sono stati presentati, dal Prefetto Alessandro Ruggiero, le autorità presenti: i Past Governor Gennaro Esposito, Marcello Fasano e Antonio Brando; il Prefetto Distrettuale Luigi Pane; i Presidenti dei Club Rotary, Inner Wheel di Salerno; il Comandante della Capitaneria di Porto di Salerno, il Capitano di Vascello Giovanni Calvelli; il Capitano di Fregata Antonio Bonito; il Sindaco di Atrani Michele Siravo. (Foto di Gegè Petraglia).

Aniello Palumbo

