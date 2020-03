Coronavirus, anche Fondazione Picentia a sostegno dei medici.

La Fondazione Picentia, in linea con le finalità della sua mission, ha lanciato una raccolta fondi per l’acquisto – in questo momento d’emergenza che mette a dura prova l’intero sistema sanitario – di materiali di consumo, quali saturimetri, mascherine, tute protettive, disinfettanti e altri dispositivi utili per sostenere gli interventi domiciliari dei medici di base “primo filtro” per gli utenti.

«In questa difficile situazione – spiega il presidente della Fondazione, Giuseppe Bisogno – riteniamo che sia fondamentale il ruolo dei medici di base per la somministrazione di cure domiciliari sia ai pazienti meno gravi che nella presa in carico di anziani, pazienti cronici o bisognosi di assistenza. La nostra iniziativa – continua – ha trovato subito grande condivisione da parte di cittadini, associazioni e mondo imprenditoriale locale. L’auspicio – conclude – è quello di una larga adesione alla campagna per dotare di strumenti adeguati quanti più medici, ed operatori sanitari, possibile».

Le donazioni – che saranno rendicontate e rese pubbliche – verranno utilizzate per l’acquisto di dispositivi sanitari destinati, in prima istanza, ai medici di famiglia del comune di Pontecagnano Faiano e successivamente estesa ai comuni limitrofi e a quanti ne faranno richiesta.

L’iniziativa nasce, infatti, dal confronto con i medici di base che operano sul territorio comunale dal quale sono emerse alcune criticità, a partire dalla carenza di dispositivi di protezione personale nella somministrazione di cure domiciliari, ove necessarie, sia ai pazienti sospetti che nella presa in carico di pazienti anziani o cronici.

Ieri la prima consegna, interamente a carico della Fondazione, di saturimetri e kit di protezione personale ai medici di base e alla guardia medica.

Per aderire alla campagna effettuare un bonifico bancario intestato a:

Fondazione Picentia – IBAN IT16C 05387 76340 000003098862

Causale: “Sostegno emergenza Coronavirus

Per info: www.fondazionepicentia.it