Ecco le più grandi vincite alla roulette nel mondo

Il mondo del gioco d’azzardo, per sua stessa natura, regala enormi vittorie e soddisfazioni assieme a grandissime delusioni. Le due caratteristiche sono, ovviamente, le due facce di una stessa medaglia. È evidente che il fascino del gioco d’azzardo sia ancora oggi intatto e ciò è dovuto ad alcuni dei giochi più intriganti al mondo. Il gioco da tavolo verde forse più amato in assoluto dagli appassionati è la roulette. Oggigiorno tale gioco è disponibile in più versioni e, grazie all’avvento di numerosi casinò in rete, è possibile giocare alla roulette online ovunque, dal divano di casa propria o in metro nel tragitto casa – lavoro.

La roulette affascina anche in virtù delle straordinarie vincite che ha sempre potuto garantire ai suoi giocatori. Vediamo insieme quali sono state le più importanti della storia.

Al primo posto abbiamo la vincita di Jaggers. Si tratta dell’avventura di un meccanico, in età primo novecentesca, studiò tutte le roulette del casinò di Montecarlo alla ricerca di una che avesse una ruota difettosa. Il difetto fu trovato in una roulette che aveva una frequenza elevata in almeno 9 numeri. Egli cominciò a giocare sempre e solo quei numeri fino a vincere 2 milioni di franchi. Dopo un po’ il casinò si accorse del problema e Jaggers continuò comunque a scommettere (e perdere) motivo per cui abbiamo conteggiato “solo” 1,5 milioni di franchi vinti.

Un’altra vincita avvenne per difetti di costruzione che si palesarono nel nostro Casinò di Sanremo che, nel 1969, regalò ben 600 milioni di lire a Richard Jarecki. Il giocatore trovò un difetto in una roulette e, in un solo giorno, vinse 120 milioni di lire. Per questo motivo fu sospeso per due settimane e, al suo ritorno, continuò a vincere fino a raggiungere la straordinaria cifra di 600 milioni di lire. A quel punto egli fu definitivamente bandito dal Casinò di Sanremo.

Nel 2004 fu il turno di Ashley Revell, in grado di vincere ben 135.000 dollari alla roulette. La storia della ragazza è incredibile. Compiuti i 32 anni di età scelse di vendere tutti i suoi beni, prendendo anche dei soldi in prestito, per arrivare alla quantità di denaro più elevata possibile. In questo modo ottenne circa 80.000 sterline che le furono cambiate con 135.000 dollari al Casinò Plaza. La ragazza si presentò alla roulette e mise tutti e 135.000 dollari sul colore rosso. Dopo alcuni istanti di terrore la pallina si posò effettivamente sul rosso e Ashley vinse 135.000 dollari.

L’ultima vincita è quella di Pedro Grendene Bartelle. In questo caso vi parliamo di un giovane rampollo di una delle famiglie più ricche del Brasile che, per sola noia, decise di mettere da parte con i suoi amici ben 100.000 dollari. Il denaro racimolato fu tutto completamente scommesso durante una sessione di gioco, in un’unica mano di roulette. L’azzardo, ovviamente fortunato, si concretizzò in ben 100.000 dollari scommessi sul numero 32. La pallina rotolò per alcuni istanti prima di cadere proprio sul numero 32. A quel punto, il ragazzo e i suoi amici ottennero ben 3,5 milioni di dollari da doversi dividere equamente.