Dimissioni Napoli, Villani (M5S): brutta pagina

Di fronte alle recenti vicende amministrative che hanno interessato il Comune di Salerno, il Movimento 5 Stelle ritiene doveroso richiamare l’attenzione sul valore delle istituzioni democratiche e sul rispetto dovuto alla comunità cittadina. Le dimissioni del sindaco Vincenzo Napoli, arrivate in un momento politicamente strategico e funzionali a un assetto già ampiamente annunciato, riaprono una fase elettorale che appare, nei fatti, già scritta.

Secondo il Movimento 5 Stelle, ciò che emerge non è un confronto politico aperto e trasparente, ma una gestione del potere personalistica che rischia di allontanare ancora di più i cittadini dalla partecipazione democratica e dalla fiducia nelle istituzioni.

«Quella che stiamo vedendo è una brutta pagina politica per la città di Salerno», dichiara Virginia Villani, coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle. «Al di là delle legittimità formali, non è una bella immagine: le dimissioni pilotate e le successioni annunciate trasmettono l’idea di un copione già deciso, più simile a una gestione feudale che a una moderna amministrazione democratica».

La Villani prosegue sottolineando la necessità di un cambio di passo: «Le istituzioni non sono proprietà di qualcuno, ma appartengono ai cittadini. La politica dovrebbe essere servizio, confronto, apertura. Quando tutto appare già definito prima ancora di passare dalle urne, il rischio è quello di svuotare di significato il voto e la partecipazione».

Il Movimento 5 Stelle ribadisce, infine, il proprio impegno per una politica fondata su trasparenza, regole chiare e reale alternanza democratica, auspicando che la prossima tornata elettorale possa rappresentare un momento di vero confronto sui programmi e sul futuro della città. «Per il voto ci faremo trovare pronti e non andremo a snaturare i nostri valori. Sappiamo da che parte vogliamo stare e cosa scegliamo».

