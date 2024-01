Costa d’Amalfi. Alta formazione per il turismo con Mario Armano. Al via il nuovo ciclo delle masterclass Growth promosse dal Distretto Turistico

Alta formazione per gli operatori dell’accoglienza e della ristorazione con Mario Armano per il nuovo ciclo delle masterclass Growth promosse dal Distretto Turistico Costa d’Amalfi.

Si comincia con una serie di appuntamenti di alta specializzazione tenuti da Michele Armano, docente tra l’altro all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli nel Master del Gambero Rosso per la Comunicazione Multimediale per l’Enogastronomia, alla Gambero Rosso Academy di Roma, formatore e consulente per aziende nel settore turistico-alberghiero-ristorativo, giornalista enogastronomico ed ispettore delle guide del Gambero Rosso.

Le linee didattiche per le quali sono previsti questi importanti appuntamenti per il settore della ristorazione sono tutte altamente specializzate e sono:

analisi sensoriale : fisiologia del gusto con aroma test e vari panel test il giorno 19 febbraio della 10.00 alle 17.00. Il corso è prenotabile online su EventBrite alla pagina web nella quale è disponibile anche il programma completo della giornata: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-formazione-growth-analisi-sensoriale-con-michele-armano-798816149607?aff=oddtdtcreator ;

: fisiologia del gusto con aroma test e vari panel test il giorno 19 febbraio della 10.00 alle 17.00. Il corso è prenotabile online su EventBrite alla pagina web nella quale è disponibile anche il programma completo della giornata: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-formazione-growth-analisi-sensoriale-con-michele-armano-798816149607?aff=oddtdtcreator ; menu management : psicologia del cliente e creazione del menu engineering il giorno 20 febbraio della 10.00 alle 17.00. L’intero programma, con possibilità di acquisto online, è al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-formazione-growth-menu-management-con-michele-armano-800090069937?aff=oddtdtcreator ;

: psicologia del cliente e creazione del menu engineering il giorno 20 febbraio della 10.00 alle 17.00. L’intero programma, con possibilità di acquisto online, è al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-formazione-growth-menu-management-con-michele-armano-800090069937?aff=oddtdtcreator ; marketing relazionale , specifico per la gestione della sala il giorno 28 febbraio della 10.00 alle 17.00, programma e iscrizioni online al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-formazione-growth-marketing-inside-the-restaurant-marketing-relazionale-800144201847?aff=oddtdtcreator ;

, specifico per la gestione della sala il giorno 28 febbraio della 10.00 alle 17.00, programma e iscrizioni online al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-formazione-growth-marketing-inside-the-restaurant-marketing-relazionale-800144201847?aff=oddtdtcreator ; pizza cost: food cost specifico per il settore pizza il giorno 29 febbraio dalle 10.00 alle 17.00. Il corso è disponibile online su EventBrite alla stessa pagina dove è possibile consultare l’intero programma: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-formazione-growth-pizza-cost-con-michele-armano-800155054307?aff=oddtdtcreator .

Il costo di ogni singolo appuntamento è di 122€ a persona, un prezzo particolarmente vantaggioso rispetto a quanto di solito vengono proposti tali corsi, garantito dal Distretto Turistico Costa d’Amalfi.

Il presidente Andrea Ferraioli dichiara: “Come già fatto negli anni addietro con le prime due edizioni della formazione growth, anche per questa terza edizione abbiamo attivato delle masterclass per la formazione ad alto livello. Già in questo primo ciclo con Michele Armano abbiamo un’eccellenza nazionale per la formazione, in modo da di offrire all’intero comparto ricettivo della Costiera amalfitana occasioni di crescita di qualità. Il nostro obiettivo è supportare e condurre il territorio verso una marcata vocazione all’eccellenza, è da qui che si disegna il futuro della nostra Costiera e per questo motivo, oltre a garantire formazione di sicuro valore siamo intervenuti in maniera tale che i costi siano contenuti rispetto ai soliti prezzi di mercato, così che possano essere accessibili a tutti.”

Nelle prossime settimane il Distretto Turistico Costa d’Amalfi renderà noti ulteriori appuntamenti di formazione, sempre con partner di alta caratura.