Furto aggravato, arrestato dai Carabinieri a Bellizzi

Un’ordinanza di custodia agli arresti domiciliari, emessa dal gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura salernitana, è stata eseguita dai Carabinieri della stazione di Bellizzi nei confronti di un uomo indagato per furto aggravato.

Secondo quanto ricostruito, a ottobre scorso l’uomo, dopo essersi impossessato delle chiavi di un’abitazione custodite all’interno di un’auto, si sarebbe introdotto nell’immobile portando via la somma di 7.500 euro in denaro contante, un orologio, monili in oro e due buoni fruttiferi postali del valore di 9.500 euro.