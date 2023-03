Busitalia Campania, app Quibus Campania scaricata da oltre 22.000 utenti a Salerno e Provincia.

Busitalia Campania, società del Polo Passeggeri del Gruppo Ferrovie dello Stato e principale operatore di trasporto pubblico a Salerno e provincia, presenta i risultati di un anno di Quibus Campania, l’applicazione attivata a marzo 2022 in collaborazione con Moovit, società operante nella fornitura di servizi Mobility as a Service per aziende TPL e amministrazioni locali.

Durante il corso del 2022, i servizi Busitalia Campania sono stati migliorati attraverso l’utilizzo di una soluzione digitale avanzata che offre informazioni a 360°, sia programmate che in tempo reale, al fine di renderli più accessibili ed attrattivi per i passeggeri. Tra le nuove funzionalità introdotte, si annovera il servizio a chiamata dedicato ai cittadini e ai dipendenti dell’azienda, che consente loro di raggiungere il deposito ogni mattina e di rientrare a casa dal lavoro ogni sera.

RISULTATI – Dopo un anno dal lancio dell’app e dall’attivazione dei servizi a chiamata, sono stati registrati oltre 22.000 download nell’area di Salerno, con un punteggio di valutazione di 4.0 su 5.0 negli store delle applicazioni. Inoltre, i servizi a chiamata hanno trasportato oltre 3.300 passeggeri unici, con una valutazione media di 5.0 su 5.0 data dal 94% degli utenti.

COME FUNZIONA – Quibus Campania offre agli utenti la possibilità di visualizzare gli orari in tempo reale e di ricevere indicazioni passo dopo passo per raggiungere la propria destinazione. Inoltre, l’app fornisce notifiche sugli eventuali cambiamenti programmati o straordinari, così come informazioni sul servizio di trasporto. Gli utenti possono anche visualizzare i percorsi e gli itinerari disponibili, nonché acquistare i titoli di viaggio attraverso SMS.

FACILITÀ D’USO – L’app Quibus Campania è stata progettata per poter essere utilizzata con una sola mano, grazie all’aumento delle dimensioni dei caratteri e dei tasti di navigazione principali. Inoltre, l’applicazione è accessibile anche agli utenti con disabilità visiva, grazie alle funzioni di VoiceOver e TalkBack, che li guidano passo dopo passo durante il viaggio fino alla conclusione del percorso.

Maggiori informazioni su www.fsbusitaliacampania.it