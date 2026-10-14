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Ballando, dopo il confronto d’Urso-La Rocca parla Muti: “Capisco la gelosia, Pasquale è mio”

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Redazione Gazzetta di Salerno
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(Adnkronos) – “Assurdo, inutile”. Così Ornella Muti commenta lo scontro andato in scena sabato scorso a Ballando con le stelle, tra l’attrice, Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca. Nella puntata di Ballando segreto, Muti e La Rocca hanno provato a spiegare la propria posizione sulle parole della giurata. Durante la puntata, infatti, d’Urso era tornata sulla questione della gelosia, un termine che, secondo La Rocca, è stato totalmente frainteso: “Barbara ha voluto ritornare sulla questione e continuava a non comprendere il significato della parola gelosa”. Per La Rocca, infatti, è stato usato con una accezione positiva: “Non come una gelosia morbosa, ma solo un modo per dimostrare che tieni a qualcuno”. E sul voto espresso dalla giurata dopo l’esibizione, il ballerino ha mostrato il suo disappunto: “Lei ha ribadito che la passione questa volta era arrivata, ma la parte tecnica no”.  

Muti, dal suo canto, ha parlato del legame che si è creato con La Rocca: “Io mi affido a Pasquale, perché so chi è e come lavora. Ma quello che conosco riempie di tante cose e tante emozioni”, ha detto l’attrice a Ballando segreto, facendo riferimento alle parole della giurata, quando in puntata aveva detto: “Mi dispiace che tu Ornella non abbia potuto incontrare il Pasquale che ho incontrato io. Litigavamo, facevamo pace. Ora lo vedo veramente morbidone. Stai facendo uscire delle parti di Pasquale che ancora non si conoscono”. 

Muti comprende se dietro le parole di d’Urso ci sia un pizzico di gelosia: “Capisco che uno ti guarda e ‘pensa cavolo però lo scorso anno c’ero io tra le sue braccia’. Perché diventa tuo. Pasquale è mio. Lui è speciale”. 

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