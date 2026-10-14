Ascea dialoga con Krugman e Prodi all’Università Federico II

Il Comune di Ascea ha partecipato al convegno internazionale “Roaring Sixties Turbulent Twenties”, tenutosi il 12 ottobre presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. L’evento ha visto la presenza del Premio Nobel per l’Economia Paul Krugman e dell’ex Presidente del Consiglio Romano Prodi, offrendo un’importante piattaforma per discutere le trasformazioni economiche e sociali contemporanee.

Il Sindaco di Ascea, Stefano Sansone, insieme al Vicesindaco Filippo Dragone e a Gianluca Nicoliello, responsabile della valorizzazione turistica e culturale del Comune, ha sottolineato l’importanza di portare il punto di vista dei piccoli territori in un contesto internazionale. Durante il confronto con Krugman, il Comune ha evidenziato come anche le piccole realtà come Ascea possano contribuire a un dialogo costruttivo sulle sfide globali, mantenendo al contempo la propria identità e legame con il territorio.

“Per Ascea è stata una giornata significativa”, ha dichiarato il Sindaco Sansone. “Partecipare a un confronto di questo livello significa portare il nostro territorio dentro reti più ampie, costruire relazioni e aprire nuove possibilità. Anche i piccoli Comuni devono interrogarsi sul proprio ruolo dentro le trasformazioni economiche, sociali e geopolitiche che attraversano il mondo”.

Il Sindaco ha anche discusso con Prodi delle aree interne e delle sfide legate al rischio di marginalità, ponendo l’accento sulle prospettive di sviluppo per i territori. “La sfida è costruire sviluppo senza perdere identità, comunità e legame con i luoghi. Ascea, con la sua storia e il suo patrimonio culturale, può contribuire a una visione di crescita concreta e sostenibile”.

La partecipazione di Ascea al convegno rappresenta un passo importante verso una maggiore cooperazione territoriale e valorizzazione del patrimonio locale, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dei piccoli Comuni nei processi di sviluppo e innovazione.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “CS E FOTO Ascea al tavolo con Krugman e Prodi alla Federico II” ricevuto tramite email da “ufficiostampa” in data 13/10/2026.

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