L’Università di Salerno ospita il convegno “Oltre la bellezza”

L’Università degli Studi di Salerno ospiterà domani, 14 ottobre, e giovedì 15 ottobre, il convegno dal titolo “Oltre la bellezza: scienza, salute e cultura del benessere”. L’evento si svolgerà nell’Aula Magna “Vincenzo Buonocore” del campus di Fisciano e vedrà la partecipazione della conduttrice e divulgatrice ambientale Licia Colò.

Il convegno, parte del progetto ProBen finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, si propone di affrontare il significato della bellezza e la sua interazione con la salute, la cura e la qualità della vita. Diverse discipline, tra cui filosofia, pedagogia, medicina e scienze umane, si confronteranno su questi temi, esplorando la bellezza non solo come dimensione estetica, ma anche come esperienza che coinvolge corpo, identità e relazioni.

Un focus particolare sarà dedicato al legame tra bellezza e salute, con discussioni sulla cura di sé e l’importanza della dimensione estetica anche in contesti di malattia. Il convegno tratterà anche dei modelli estetici contemporanei e delle loro implicazioni sociali, interrogandosi sulle relazioni tra corpo, immagine e diritti.

Inoltre, saranno presentati contributi sull’innovazione in dermatologia, cosmetologia e nutraceutica, con attenzione alle nuove frontiere della ricerca e della cura. Licia Colò, ospite d’eccezione, condurrà una riflessione sul valore educativo e rigenerativo dell’incontro con la natura, arricchendo il dibattito con le sue esperienze di viaggio.

L’apertura dei lavori avverrà domani alle 9.30 con i saluti del Rettore Virgilio D’Antonio, seguiti dalle sessioni “La cultura della bellezza” e “Bellezza tra regola, ambiente e cultura”, con un dialogo previsto alle 12.00 con Licia Colò. La seconda giornata sarà dedicata a temi come la cosmesi sostenibile e la dermocosmesi per pazienti oncologici, culminando in una tavola rotonda con esperti del settore per discutere il ruolo della bellezza nel benessere individuale e collettivo.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “[Comunicati stampa Unisa] “Oltre la bellezza: scienza, salute e cultura del benessere” | Domani l’apertura della due giorni, con la partecipazione della conduttrice e divulgatrice ambientale Licia Colò” ricevuto tramite email da “Cristina PASTORE” in data 13/10/2026.

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