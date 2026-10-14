Dieci nuovi appuntamenti al Salotto musicale di Nevile Reid a Villa Rufolo

La Fondazione Ravello annuncia la terza edizione del “Salotto musicale di Nevile Reid” con dieci eventi in programma tra ottobre e dicembre. Questa rassegna, ideata dal Direttore generale Maurizio Pietrantonio e curata dal Direttore artistico Lucio Gregoretti, si svolgerà nella suggestiva Villa Rufolo, simbolo della Città della musica.

Dopo il successo delle edizioni precedenti, il nuovo segmento autunnale-invernale prevede matinée domenicali e concerti del venerdì pomeriggio, pensati per offrire un’esperienza di ascolto intima e coinvolgente. La programmazione mira a valorizzare la villa come luogo di cultura e incontro, ampliando l’offerta culturale della Fondazione, presieduta da Alessio Vlad.

I concerti vedranno protagonisti giovani musicisti vincitori di concorsi internazionali e interpreti di consolidata esperienza, con un repertorio che spazia dal Classicismo al Romanticismo, fino alla musica contemporanea e alla tradizione operistica italiana. La Sala Teatro di Villa Rufolo, recentemente riaperta, ospiterà alcuni degli eventi accanto all’Auditorium.

Il ciclo di concerti avrà inizio domenica 18 ottobre alle ore 12 con un’esibizione del Trio composto da Riccardo Bonaccini, Matteo Scarpelli e Catia Capua, che eseguiranno opere di Haydn, Beethoven e Mendelssohn. Venerdì 30 ottobre sarà la volta dei Solisti dell’Orchestra Filarmonica di Benevento, che presenteranno un programma dedicato a Joseph Haydn.

Il 25 ottobre il Nuovo Ensemble del Sud, diretto da Marcello Panni, renderà omaggio alle celebri melodie della tradizione musicale italiana. A novembre, il programma proseguirà con esibizioni di diversi artisti, tra cui il duo Franco Ascolese e Laura Cozzolino, e il pianoforte a quattro mani di Daniele Paolillo e Stefania De Santi.

Il 20 novembre il Trio Hermes si esibirà in un confronto tra Beethoven e Hensel, mentre il 22 novembre il Tempus Trio presenterà un concerto monografico dedicato a Beethoven. Il 27 novembre, il soprano Patrizia Polia si esibirà con la chitarra di Luigi Sini, prima di chiudere la stagione il 6 dicembre con il Trio Clara, che eseguirà opere di Beethoven e Mendelssohn.

L’accesso ai concerti è gratuito per i residenti, mentre i non residenti dovranno pagare solo il biglietto d’ingresso a Villa Rufolo. La Fondazione Ravello continua così a promuovere la cultura e la musica, trasformando la villa in un autentico luogo di incontro e ascolto.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “IN VILLA RUFOLO DIECI NUOVI APPUNTAMENTI COMPLETANO IL CARTELLONE DELLA TERZA EDIZIONE DEL SALOTTO MUSICALE DI NEVILE REID” ricevuto tramite email da “Fondazione Ravello – Uff. Stampa” in data 13/10/2026.

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