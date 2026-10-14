La Santoro Creative Hub Salerno pronta per la nuova stagione di volley

Si è svolta presso la Sala del Giunta del Comune di Salerno la presentazione ufficiale della Santoro Creative Hub Salerno, che parteciperà al campionato di Serie B2 femminile per il terzo anno consecutivo. Il presidente Pino D’Andrea ha espresso l’intenzione di essere protagonisti nel panorama nazionale della pallavolo femminile, dopo un brillante quarto posto nella scorsa stagione. La società ha lavorato intensamente sul mercato, allestendo un roster di giocatrici esperte e di valore per affrontare al meglio il campionato. “Con grande entusiasmo – ha dichiarato D’Andrea – ci apprestiamo ad iniziare un’altra intensa stagione sportiva. Abbiamo allestito un roster importante, e siamo convinti che le ragazze ci regaleranno tante soddisfazioni”.

Il vicesindaco di Salerno, Nino Savastano, ha sottolineato l’importanza della Salerno Guiscards per il territorio, evidenziando l’attenzione dell’amministrazione comunale verso lo sport. Anche Ivano Santoro, Ceo dell’azienda sponsor, ha espresso il suo orgoglio nel rappresentare la squadra. Il tecnico Paolo Cacace ha confermato l’impegno e la preparazione della squadra, dichiarando: “Siamo pronti per vivere questo campionato. Ci siamo migliorati stagione dopo stagione e abbiamo costruito qualcosa di importante”.

Il nuovo capitano della squadra sarà Marianna Vujko, che ha espresso la determinazione del gruppo a lavorare sodo per raggiungere gli obiettivi prefissati. Il roster della Santoro Creative Hub Salerno include palleggiatrici come Denis Ndriollari e Alice Parisi, e diverse schiacciatrici, tra cui Giada Biscardi ed Eliana Rendina, nuovi acquisti per la stagione.

La squadra esordirà sabato 17 ottobre alle 18:30 contro il Volley San Lucido, con un calendario che prevede sfide impegnative e un’attenzione particolare al coinvolgimento dei tifosi. La nuova maglia, disegnata da Gigi Pacifico, racconta Salerno e rappresenta un connubio tra sport, arte e storia, sottolineando l’identità della squadra e della città.

Con un forte spirito di appartenenza e la voglia di crescere, la Santoro Creative Hub Salerno si prepara ad affrontare la nuova stagione con ambizione e determinazione.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato Stampa Polisportiva Salerno Guiscards – VOLLEY” ricevuto tramite email da “Salerno Guiscards” in data 13/10/2026.

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