“Azzurro…Storie di mare” cattura quasi un milione spettatori con la puntata dedicata al Cilento vincendo ancora nella propria fascia oraria

Altro successo per “Azzurro…Storie di mare”, che con la terza puntata dedicata al Cilento tiene incollati allo schermo ben 819.000 spettatori con una media di share del 16,30% e picchi del 18%. Un risultato che rende nuovamente il format condotto da Beppe Convertini il più seguito nella fascia oraria mattutina 09:40/10:30.

“Ringrazio come sempre il nostro pubblico di Rai 1 – commenta Convertini – che ancora una volta ha deciso di premiarci. Il ringraziamento è esteso a tutto il team di lavoro che ha contribuito a tale risultato. Abbiamo raccontato questo splendido territorio a tutto tondo, dagli antichi mestieri legati al mare fino alla tradizione radicate nei borghi del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Il nostro viaggio riprenderà presto con una puntata speciale perché domenica prossima salperemo alla volta della Liguria e della Toscana, due regioni davvero uniche del nostro Bel Paese. Conosceremo mestieri antichi, tradizioni millenarie incastonate nel mare di questi territori eterogenei ed ovviamente gusteremo le ricette tipiche dei vari luoghi visitati. La chiusura musicale della puntata sarà a cura delle splendida Karima”.

“Ringrazio il pubblico che ci segue sempre con costanza – conclude il produttore Gennaro Coppola – e sono piacevolmente sorpreso che pur spostandosi nei luoghi di vacanza, gli spettatori non abbiano dimenticato l’appuntamento con “Azzurro”. Questo affetto continuo è ciò che ci rende più felici ed orgogliosi e dimostra che anche in vacanza la cultura ripaga sempre. Tali traguardi sono però il frutto anche di un grande lavoro di squadra e per questo ringrazio tutto il team partendo da un grandissimo professionista come Beppe Convertini. Ma i meriti sono anche di una regia straordinaria come quella di Daniele Carminati e di un team di lavoro storico, composto dal mio socio Gianmarco Ravo, la precisione fatta persona, e da un incredibile talento come il nostro capo degli autori, Gianluca Imparato, e dalla new entry di questa settimana, la collega Diletta Acanfora, oltre che di uno staff di persone uniche che hanno contribuito a questi risultati”.