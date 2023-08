Miss Gocce di Stelle , la Quinta tappa a Vietri sul Mare

Grande successo di pubblico per la Quinta tappa del concorso di bellezza Miss Gocce di Stelle che si è svolta sabato 19 Agosto a Vietri sul mare (SA)

L’evento è stato organizzato dall’Agenzia Madas di Franco Mazzotta con il Patrocinio del comune di Vietri sul mare . Al concorso si sono presentate 20 concorrenti provenienti da diverse località della Campania per contendersi i posti utili per accedere alla Finalissima che si terrà il 9 settembre a Baronissi .

La manifestazione è riuscita a portare sul palco non solo la bellezza, grazie alla presenza di tante aspiranti Miss , ma anche la musica , la moda e il ballo, uno spettacolo elegante e raffinato con tanti ospiti che hanno impreziosito l’evento . A conquistare il titolo di Miss Gocce di Stelle è stata la diciassettenne Miriam Fusaro di Napoli , al secondo posto si è classificata Desirè De Rosa di Salerno , al terzo posto ex equo Alessandra Cardella di Pellezzano e Antonia Argenziano di Avellino , Il titolo di Miss Vietri sul mare se lo è aggiudicato Elisa Napoli . Hanno ricevuto le gratificanti fasce di Miss Eleganza Sara Pignotti di Cava dei Tirreni , di Miss Fotogenia Angela Tulbure di Salerno ,di Miss Acqua Life Annamaria Memoli di Montoro , di Miss Teeneger Francesca Di Marino di Cava dei Tirreni , di Miss Galiano Eleonora Cataldo di Baronissi , di Miss Sargi Sara Scarico di Fisciano , di Miss Fashon of models Chiara Abate di Angri , di Miss Sorriso Giovanna Bertini di Saviano , di Miss Telegenia Giulia Coyocaru di Baronissi , di Miss Simpatia Sara Scognamiglio di Torre Annunziata .

La manifestazione è stata brillantemente condotta da Francesca Faratro .

La qualificatissima giuria , composta da: Alessandro Russo , Roberto Galise , Leyla Cirasuolo , Emilio Fusco Sabina Altobello , Tania Tkachuk , Carla Nunziante , Alena Yamashita , Ylenia Ferrara , Francesca Giordano è stata presieduta dal docente universitario Andrea Di Lieto .

L’evento ha avuto anche deliziosi momenti musicali grazie alla presenza della cantante Carmen De Maio , del Duo Fabrizio e Laura Russo e del cantante neo melodico Tony Melchiorre .

Molto apprezzata anche l’esibizione di ballo della giovanissima Polina Kovresieva

Gli allestimenti della passerella e gli omaggi floreali sono stati sponsorizzati da Creazioni Floreali Paradise di Claudio Santoriello di Vietri .

Le coreografie sono state affidate alla modella Anastasya Dovbysh .

Le fotografie e le riprese video sono state realizzate da Alfonso Petti e Nicolas Kabir .

Le riprese video da Magic Italia Tv di Orazio Zampaglione .

La scenografia è stata curata da Tetyana Tkachuk .

Prossimo appuntamento di Miss Gocce di Stelle il 25 Agosto al Parco del Sole a Montoro , dove ci sarà la Finalissima di Miss Gocce di Stelle Lady .