Avalanche Day, presentazione ad Eboli della manifestazione principale.

Si terrà domani, 4 ottobre, alle ore 11,00 nell’aula consiliare Isaia Bonavoglia, la conferenza stampa di presentazione dell’Avalanche Day. In particolare della giornata clou del 9 ottobre.

La manifestazione, culmine del progetto Poc in partenariato con i Comuni di Bellizzi (capofila) Acerno, Battipaglia, Montecorvino Pugliano e Olevano Sul Tusciano, prevede una rievocazione storica allestita in Piazza della Repubblica che, per un giorno, tornerà all’epoca dello sbarco alleato sulla costa del salernitano.

Figuranti in abbigliamento storico, mezzi militari e dell’epoca contribuiranno a ricreare l’atmosfera nella quale si esibiranno majorettes e, soprattutto, la Banda miliare della Nato.

Ulteriori particolari verranno illustrati nel corso della conferenza stampa.