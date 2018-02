Le ragazze del Salerno Basket 92 di nuovo contro Castellammare in Coppa Campania.

Ancora l’ostacolo Banca Stabiese Castellammare di Stabia per il Salerno Basket ’92, vero e proprio trend topic in quest’inizio 2018. Dopo la sfida disputata (e persa) un mese fa in campionato, domani sera il PalaSilvestri ospiterà di nuovo la sfida, stavolta valevole per i quarti di finale di Coppa Campania. Palla a due alle ore 19:30, ingresso gratuito, come di consueto.

Si tratta di un momento importante per le atlete di coach Dello Iacono. In primis perché c’è in palio l’accesso alle final four del trofeo regionale, poi perché il test sarà probante in vista della fase a orologio del torneo di Serie B femminile. Ironia della sorte, si tornerà in campo proprio a Castellammare di Stabia (il 24 febbraio, sabato). Partendo da quota 16 in classifica, le granatine affronteranno in trasferta le tre compagini che le hanno precedute nella regular season, mentre se la vedranno in casa con le tre che seguono: si inizierà, come detto, da Castellammare. Poi i match contro Hertz Sorrento tra le mura amiche (sabato 3 marzo), Azzurra Cercola fuori (10 marzo), Ariano Irpino in casa (17 marzo), Olimpia Capri in trasferta (24 marzo), per poi chiudere con la sfida interna alla Ruggi (7 aprile). Difficile, ormai, agguantare il secondo posto che significherebbe playoff. Il Salerno Basket ’92 proverà comunque a fare del proprio meglio per ben figurare e non mettere limiti alla provvidenza.

UNDER 20. Lunedì 5 marzo il Salerno Basket ’92 disputerà la gara di spareggio per l’accesso alle finali interzona sul neutro di Ferentino. L’avversaria sarà la vincente del girone marchigiano, una tra Ancona e Civitanova Marche. Doriche in vantaggio negli scontri diretti, la prossima settimana c’è la gara di ritorno per decretare la qualificata. De Mitri e compagne attendono.