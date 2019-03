Givova Ladies in campo per La Forza delle Donne.

Si è disputato nel pomeriggio di martedì 5 marzo un incontro amichevole tra le rappresentative della Givova Ladies e del New Cap Marigliano con l’unico intento di partecipare alla lodevole iniziativa del comune di Boscotrecase per la Terza Edizione de ‘La Forza delle donne’.

All’interno di una cinque giorni dedicata tutta allo sport e al sociale in ‘rosa’, la Givova Ladies Scafati si è aggiudicata la vittoria con il punteggio di 68-57 contro la New Cap Marigliano nella palestra dell’Istituto Commerciale “Primo Prisco” di Boscotrecase in occasione della giornata inaugurale della cinque giorni dedicata alle donne.

Per capire l’intento sociale della manifestazione abbiamo sentito il presidente del consiglio comunale del comune di Boscotrecase, Antonio Pollioso: “Per il terzo anno di seguito abbiamo voluto sottolineare l’impegno di questa amministrazione a sostegno delle donne. In sinergia con l’associazione ‘La fenice vulcanica’, che a Boscotrecase, in una sala del palazzo municipale, gestisce il centro antiviolenza denominato ‘Ti Ascolto’, abbiamo stilato un progetto ancor più importante di quello delle precedenti edizioni. Abbiamo infatti pensato e poi realizzato questa cinque giorni nella quale lo sport in rosa, tra pallacanestro, rugby e pallavolo, ha avuto la giusta vetrina, per poi chiudere con un convegno sul connubio tra alimentazione, salute e sport ed una passeggiata turistica per le strade di Boscotrecase, a cura della Pro Loco. E’ bello poter regalare alla nostra cittadina la possibilità di ammirare sul proprio territorio atlete che nello sport stanno facendo grandi cose e che possono essere da esempio per chi, tramite l’attività sportiva, può pensare di rincorrere una forma di riscatto sociale”.

Felice per aver dato il proprio contributo morale e per la presenza delle sue ragazze, il GiEmme NeroArancio, Maurizio Prete, dichiara: “Iniziative come questa fanno sono bene alle nostre comunità cittadine dei nostri territori. E’ bello vedere divertirsi tante giovani che nei vari sport comunque rappresentano le nostre città ed inoltre bisogna sempre tenere alto il livello di attenzione su tanti argomenti legati al mondo delle donne. Complimenti al comune di Boscotrecase, al sindaco Carotenuto, al presidente del consiglio comunale Pollioso e all’intera comunità per questa importante e lodevole iniziativa. Sarà sempre un piacere e un onore, per noi, poter dare il nostro contributo con la presenza della nostra società”.