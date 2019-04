Alma Salerno sconfitta in casa del Lausdomini, tutto rimandato all’ultima giornata.

Tutto rimandato all’ultima giornata: l’Alma Salerno non riesce a conquistare quel prezioso punto che le avrebbe garantito la matematica certezza dei playout. Dall’ostico parquet della terza in classifica, il Lausdomini c5, i granata sono usciti sconfitti per 5 a 1.

Una partita alla quale i salernitani hanno approcciato senza alcun timore reverenziale e ben decisi a provare a fare uno scherzo ai ben più quotati partenopei: è proprio l’Alma a passare in vantaggio, al terzo minuto, grazie all’azione combinata tra Franco e Recalde, con quest’ultimo che mette a segno l’uno a zero. Sui piedi di Antonio Vuolo, meno di due minuti dopo, c’è il pallone che potrebbe portare l’Alma Salerno sul due a zero ma è il palo a dire no al calcettista granata.

I padroni di casa, però, prendono l’iniziativa del gioco con l’Alma Salerno che tiene bene le numerose incursioni offensive del Lausdomini che, in più di un frangente, arriva dinanzi a Carpentieri senza riuscire ad oltrepassarlo. I primi venti minuti di gara sono ricchi di occasioni ma avari di gol.

Nel secondo tempo, i biancazzurri fanno valere tutta la loro forza e piazzano un micidiale uno-due, nei primi minuti di gioco, che consente pareggio e sorpasso ai danni dei granata. L’Alma Salerno subisce il colpo e non riesce a rimettersi in carreggiata, subendo poi altre tre reti che chiudono definitivamente i conti.

Si deciderà, dunque, tutto all’ultima giornata – in programma il prossimo 27 aprile – quando i salernitani ospiteranno, al PalaTulimieri, lo Junior Domitia. L’obiettivo, per i ragazzi allenati da Ugo Cocchia, sarà solo uno: fare punti per mettere al sicuro la partecipazione agli spareggi salvezza, previsti per il prossimo mese di maggio.