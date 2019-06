Givova Scafati, completati staff tecnico e medico.

La Givova Scafati informa di aver completato anche lo staff sanitario e tecnico del club per la prossima stagione agonistica.

Al confermato dr. Angelo Carmando (masso fisioterapista), sarà affiancato infatti l’esperto dr. Luigi Trofa nella veste di medico sociale del club.

Specialista in medicina dello sport ed ex cestista, ora sessantaquattrenne, Luigi Trofa ha avuto una recente importante esperienza cestistica, nelle stagioni 2014/2015 e 2015/2016 in seno al Bcc Agropoli (serie A2), ma nel suo curriculum annovera tante importanti esperienze, come quella di ben cinque anni (dal 1990 al 1994) con la pallavolo maschile a Salerno (serie A2), oppure quella ancora precedente nel settore giovanile della Lazio (calcio) tra il 1982 ed il 1985.

Ha fatto parte della commissione medica federale nel corso delle paraolimpiadi di Seoul 1988 e Barcellona 1992 ed è stato anche docente alla scuola di specializzazione della medicina dello sport tra il 1995 ed il 1999. Un importante riconoscimento gli è stato recentemente tributatogli dalla Federazione Medico Sportiva Italiana nel 2017 a Positano, ovvero il premio “Leonardo Da Vinci”, conquistato grazie al suo impegno profuso a favore della realizzazione degli scopi federali

Dichiarazione del dr. Luigi Trofa: «Sono lusingato di rientrare nel mondo del basket e di farlo a Scafati, in una società dalla storia importante e dal passato glorioso, alla quale giungo dopo una pregnante esperienza fatta nella medesima categoria ad Agropoli negli ultimi anni. Avendo avuto un passato da cestista, sono ancora più contento di affacciarmi di nuovo nel basket, per giunta poi in una società molto seria, ben organizzata, nella quale ho subito avuto una positiva impressione ed ho percepito i giusti presupposti per fare molto bene e lavorare in simbiosi con il resto dello staff».

Oltre allo staff sanitario, anche quello tecnico si completa con un altro gradito ritorno, quello del preparatore fisico prof. Tiziano Megaro, che a Scafati ha trascorso una lunga ed importante esperienza tra il 2013 ed il 2016, anni nei quali si è fregiato di una promozione dalla serie B alla serie A2 e di una Coppa Italia di serie A2. Ma nel suo bagaglio di esperienze in questo ruolo, figurano anche tante altri rilevanti impegni, come quelli dal 1994 al 1997 al settore giovanile di Battipaglia (serie A2), oppure ancora a Padova (serie C1 e B1) dal 2002 al 2004, a Salerno (serie B2) nel 2004/2005, nel 2010/2011 e 2011/2012, a Battipaglia (serie A2 femminile) tra il 2007 ed il 2009. Prima di rivestire l’incarico con la prima squadra gialloblù aveva lavorato con al Pro Loco Scafati (serie C2 e settore giovanile) e recentemente (2016 – 2019) anche con la società femminile (serie B), mentre contestualmente ha prestato la propria professionalità nell’ultima stagione agonistica appena conclusasi anche alla Pall. Salerno in serie C Gold.

Il suo arrivo completa lo staff tecnico, che già si compone di Giulio Griccioli (capo allenatore) e del confermato secondo Sergio Luise (assistente).