Evaione fiscale, GdF sequestra beni per oltre 5 milioni ad una società di Nocera.

Su disposizione della Procura della Repubblica, la Guardia di finanza di Nocera Inferiore ha

eseguito un decreto di sequestro preventivo per equivalente, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore, nei confronti di una società operante nel settore dei trasporti di merci su strada.

L’esecuzione della misura cautelare reale è giunta a conclusione di una verifica fiscale, in esito alla quale il rappresentante legale e tutti i soci dell`azienda sono stati deferiti a questa A.G. per aver omesso di dichiarare e versare imposte complessivamente dovute per circa 5,15 milioni di euro.

Su richiesta della Procura della Repubblica, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore ha disposto l’adozione della misura cautelare reale a garanzia del credito erariale con “decreto di sequestro preventivo per equivalente” delle somme dei soci e della società e, fino al completo soddisfacimento della pretesa dell°Erario, delle disponibilità finanziarie e dei beni degli indagati, per un valore corrispondente all”imposta evasa.

A fronte del citato provvedimento i Finanzieri della Compagnia di Nocera Inferiore hanno sequestrato n. 9 unità immobiliari, n. 4 opifici con area urbana, n. 2 terreni, n. 71 automezzi (autoveicoli, rimorchi, motrici, motoveicoli), quote societarie in capo ai soci e n. 10 conti correnti/rapporti titoli, il tutto fino alla concorrenza di euro 5.143.645,00.