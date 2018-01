Contrabbando, GdF sequestra oltre 3 chili di sigarette a Pagani.

La Compagnia di Nocera Inferiore ha scoperto un soggetto di nazionalità italiana in possesso di 160 pacchetti di tabacchi lavorati esteri di contrabbando, pari ad oltre 3 Kg. di “bionde”, pronti per essere immessi in vendita.

Il responsabile è stato segnalato alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l’irrogazione delle conseguenti sanzioni amministrative.

L’operazione eseguita denota la costante attenzione del Corpo al contrasto dei fenomeni illeciti che possono arrecare grave danno ai consumatori e ai commercianti rispettosi delle regole del mercato.