Via Crucis per le strade dell’Arbostella venerdì 29

Venerdì 29 marzo p.v. alle ore 20,30 si terrà, come da tradizione, la Via Crucis per le strade dell’Arbostella.

Il corteo religioso partirà dal sagrato della Chiesa, proseguirà su v.le R.Wagner direzione piscine, per poi svoltare a sinistra su v.le G. Verdi direzione mare, proseguendo lungo il cavalcavia ferroviario per giungere nei pressi del complesso condominiale Porta di Mare e poi proseguire su via Gen. Clark fino all’altezza della Camera di Commercio per attraversare il sottopasso ferroviario giungendo nuovamente su v.le G.Verdi; in senso contrario si ritornerà nei lotti del parco Arbostella facendo una delle soste nei pressi della Madonnina posta all’ingresso del Centro Sociale; l’ultimo attraversamento della strada pubblica sarà all’altezza del bar Verdi, prima del rientro finale in Chiesa (come da planimetria allegata).

Al fine di evitare intralci al traffico veicolari alcuni nostri collaboratori provvederanno a tutelare il coordinamento dei fedeli in preghiera.

Si ringrazia dell’attenzione e divulgazione

Segreteria Parrocchia Gesù Risorto – Salerno