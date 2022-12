Unione Artigiani Italiani apre patronato a Sicignano degli Alburni.

In un momento particolarmente delicato, dove la pandemia ha causato non pochi disagi a cittadini e imprese, L’UNIONE ARTIGIANI ITALIANI, sedeprovinciale di Salerno,sabato 10 dicembre 2022, ha voluto inaugurare l’apertura di una nuova sede zonale nel Comune di Sicignano degli Alburni per offrire il suo contributo e fornire l’assistenza necessaria ai cittadini che avranno bisognodei servizi offerti. All’evento hanno partecipato il Sindaco Dott. Giacomo Orco, il Parroco Don Romolo Barbarulo, i responsabili provinciali UAI – Dott.ssa Donatella Brienza eDott. Angelo Russo.

Con l’apertura della nuova sede i cittadini dei Monti Alburni potranno beneficiare di una serie di servizi che vanno dall’assistenza agricola attraverso il CAA, a quella previdenzialecon il Patronato SENAS,dall’assistenza fiscale con il CAF agli innumerevoli servizi alle imprese tra i quali possono annoverarsi la consulenza aziendale, finanziaria e tributaria.

Si ringrazianole istituzioni territoriali per la disponibilità offerta e tutti i cittadini per l’entusiasmo trasmesso e l’interesse manifestatoall’evento inaugurale.