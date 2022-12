I dati del turismo in Costa d’Amalfi. La presentazione mercoledì 14 alla Camera di Commercio.

Per la prima volta sono stati misurati in modo sistematico i flussi turistici in Costiera amalfitana.

Ora è il momento di presentare i dati completi, per capire con certezza quale sia stata la stagione appena conclusa e poter essere pronti ad affrontare la prossima sapendo cosa ci aspetta.

La presentazione del report avverrà nell’incontro “Misurare i flussi turistici: caso di studio Costiera amalfitana” mercoledì 14 dicembre 2022 alle ore 11 presso la Camera di Commercio di Salerno, sede di via Generale Clark 19 (Salerno est).

Come Distretto Turistico Costa d’Amalfi e Rete Sviluppo Turistico Costa d’Amalfi presenteremo i dati completi che abbiamo raccolto attraverso la piattaforma Destination Amalfi Coast (Presenze turistiche) e attraverso il progetto Turismo e Mobilità (Flussi di mezzi e persone) realizzato in collaborazione con Confindustria Salerno e con il cofinanziamento della Camera di Commercio. Tra gli interventi in scaletta, quello del presidente del Distretto Andrea Ferraioli metterà in luce l’importanza della raccolta sistematica dei dati.

Sarà possibile anche assistere all’evento attraverso un webinar in diretta streaming video, al quale è possibile iscriversi cliccando al seguente link: http://bit.ly/3Pe8WA0