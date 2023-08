Una storia per il cinema, i vincitori della quarta edizione

Giunge alla conclusione la quarta edizione del premio letterario “Una storia per il cinema“, concorso che trasforma un racconto o un libro in un film. Tanti i partecipanti, questo l’elenco dei vincitori:

Vince il primo premio “La festa di Alice” di Elvira Trap, libro di genere storico/western. Dal racconto verrà realizzato un film che sarà girato prossimamente. Vince il secondo premio “Happy Birthday Elisabetta” di Zara, progetto di genere drammatico/horror. Il racconto ottiene la realizzazione di un cortometraggio. Vince il terzo premio “Falene” di Matteo Mantero, per quest’ultimo ci sarà la partecipazione ad un corso di sceneggiatura. Eccezionalmente, quest’anno la Giuria ha voluto anche assegnare uno speciale Premio del Pubblico. La vincitrice è Chiara Forlani con il libro “Delitto sull’Isola bianca“.

Archiviata la quarta edizione, le attività di “Una Storia per il cinema” non si fermano mai. Al momento si sta lavorando sulla post produzione di “Colpevole” di Gabriella Grieco (vincitore della seconda edizione) e sulla preparazione di “A mamma non piace” di Gianluca Gemelli (vincitore della terza edizione).