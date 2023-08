Incendio in Costiera, statale 163 interrotta a Maiori, hub per raggiungere Salerno via bus e mare

A causa di un incendio sviluppatosi nella tarda mattinata (dopo che a prima mattina ne era stato domato un altro a pochissimi chilometri di distanza in località Scalesi) ed agevolato dal vento forte, la Statale 163 Amalfitana è chiusa al traffico in entrambi i sensi dal km 39,400 al km 39,600 in località Capo d’Orso nel territorio del comune di Maiori.

Sul posto Vigili del Fuoco, Carabinieri, personale Anas e volontari della Protezione Civile.

Le operazioni di spegnimento sono alquanto complesse non solo a causa del vento ma anche per la presenza dei cavi dell’alta tensione, tanto che sono dovuti intervenire i tecnici Enel per interrompere l’erogazione della corrente.

Sul posto elicotteri dei Vigili del Fuoco, della Regione Campania e da pochi minuti anche due Canadair.

E’ in corso una riunione tra i sindaci di Maiori, Cetara e Vietri insieme ai responsabili di Anas e Vigili del Fuoco per decidere se riaprire o meno la strada al transito dei veicoli, tenendo conto che il punto interessato coincide con quello della frana del 2019.

Nel frattempo, su richiesta del sindaco di Maiori, Antonio Capone, Sita Sud e Travelmar hanno predisposto delle corse coordinate, con hub a Maiori, per ridurre i disagi di mobilità in questo weekend immediatamente precedente a Ferragosto.

Nello specifico sono rispettati tutti gli orari dei trasporti via mare garantiti da Travelmar (ultima corsa da Salerno alle 20,30, ultima corsa da Amalfi alle 23,10); saranno, poi, assicurate corse suppletive da Sita Sud sulla tratta Maiori-Amalfi per non convogliare tutto il traffico sulla Strada Provinciale 2 e sul valico di Chiunzi.

Inevitabili i disagi a residenti e turisti. Intanto sul fronte viabilità interrotte le corse del trasporto pubblico Sita. I turisti diretti a Salerno stanno per imbarcarsi sui traghetti che partono da Amalfi e fanno scalo in ogni comune della costa. Stessa cosa da Salerno: alla notizia dell’interruzione, gruppi di turisti dalla Stazione ferroviaria si sono portati al molo Masuccio Salernitano.

Sul posto dell’incendio sono giunti anche il Coordinatore della Sita Raffaele Gambardella e l’ispettore Giovanni Pentangelo.

Qui sotto il comunicato di Anas

Sulla strada statale 163 “Amalfitana” è temporaneamente chiuso il tratto dal km 39,400 al km 39,600 fra i comuni di Maiori e Cetara, in provincia di Salerno, a causa di un incendio che ha colpito la zona.

Le deviazioni

Per chi procede in direzione di Maiori è prevista l’uscita obbligatoria a Erchie e il proseguimento su viabilità locale lungo il valico di Chiunzi.

Per chi procede in direzione di Cetara è stato allestito per i pendolari e residenti il trasporto delle vetture su imbarcazioni via mare.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenute le squadre Anas e i Carabinieri col supporto delle amministrazioni locali per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

