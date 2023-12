Un Futuro Dinamico: Scopriamo il Corso di Laurea in Scienze Motorie di Unicusano Pagani

Il Corso di Laurea Triennale in Scienze Motorie offerto da Unicusano Pagani si distingue per la sua capacità di formare professionisti qualificati nel settore delle attività motorie e sportive. Con un approccio che integra basi scientifiche, tecniche e metodologico-didattiche, il corso mira a preparare gli studenti ad affrontare con competenza i diversi contesti sociali, ponendo particolare attenzione al benessere psico-fisico e sociale.

Abbiamo intervestitato Francesco C., consulente e tutor di Unucusano Pagani per saperne di più sul corso di laurea e soprattutto sugli sbocchi occupazionali che questa laurea offre.

G.: “Quali sono gli obiettivi principali del Corso di Laurea in Scienze Motorie?“

Francesco C. Unicusano Pagani: “Il nostro corso si concentra sull’acquisizione di conoscenze fondamentali relative agli aspetti biologici e fisiologici dell’esercizio fisico, alle basi psicopedagogiche e sociali dell’educazione motoria e sportiva, e agli aspetti giuridici ed economici correlati. L’obiettivo è formare professionisti capaci di gestire programmi di allenamento ed educazione motoria, sia individuali che di gruppo, in vari contesti sociali.”

G.: “Come viene strutturato il percorso formativo per raggiungere questi obiettivi?”

Francesco C. Unicusano Pagani: “Il nostro corso offre un mix equilibrato di attività formative di base, caratterizzanti e integrative. Queste includono lezioni teoriche, laboratori, esercitazioni pratiche e tirocini. In particolare, diamo grande importanza alle attività di tirocinio, che permettono agli studenti di applicare le conoscenze teoriche in contesti lavorativi reali.”

G.: “Quali sono gli sbocchi occupazionali per i laureati in Scienze Motorie?”

Francesco C. Unicusano Pagani: “I nostri laureati possono intraprendere diverse carriere nel settore delle attività motorie e sportive. Tra queste, vi sono ruoli come educatori delle attività motorie nelle scuole, istruttori di fitness e wellness, direttori tecnici sportivi, organizzatori di eventi sportivi, e personal trainer. Inoltre, il corso fornisce una solida base per chi desidera proseguire gli studi con una laurea magistrale.”

In conclusione il Corso di Laurea in Scienze Motorie di Unicusano Pagani rappresenta una scelta eccellente per chi desidera intraprendere una carriera nel mondo dello sport e del benessere fisico. Con un approccio flessibile e orientato alle esigenze del mercato del lavoro, il corso offre agli studenti le competenze e le conoscenze necessarie per avere successo in questo settore dinamico e in continua evoluzione.

