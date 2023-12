Favoloso Natale al Teatro Santa Margherita

Inizia venerdì 8 dicembre l’esilarante programma comico del periodo natalizio al Teatro S. Margherita. Quattro spettacoli più uno in omaggio dall’8 dicembre al 7 gennaio.

Debutto con la coppia comica Ianneo e Caso con lo spettacolo “Ritorniamo a Ridere” che sta raccogliendo consensi di pubblico e critica nei teatri nazionali.

In cartellone oltre a loro un brillante cabarettista Mariano Grillo, 26 dicembre, e ancora Fornario-Quaranta -Giglio a Capodanno nella loro fortunata “Viva Napoli e Paris”.

Per chiudere la Stabile del S. Margherita in una prima nazionale “Juorne e Festa” spettacolo di versi, musica e prosa con Vincenzo Merolla, artista della grande tradizione partenopea.

Merolla sarà insieme a Lello Casella e Roberta Manzo il 6 e 7 gennaio per chiudere uno scintillante programma di grande valore artistico.

Tutti gli spettacoli in cartellone avranno inizio alle ore 19 e 15.

Fuori Cartellone

Da non perdere lo spettacolo per i bambini e non “Io Vulesse Vulà” debutto 10 dicembre in mattinata ore 10 e 30 e lo spettacolo “La Valigia dell’Attore “con gli Allievi del Corso Teatrale Adulti debutto sabato 16 ore 20.

Completiamo l’offerta culturale con il Vernissage di Laura Bruno ,12 dicembre ore 19 e 30, e il libro rivelazione di Vicente Barra “Persone e/o Personaggi” che sarà presentato il 16 dicembre ore 19 e 30.

Info e prenotazione obbligatoria 351 520 9069.