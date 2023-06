Torna Buonissimi, lunedì 26 al Lido Rocce Rosse di Vietri, presentazione a Palazzo di Città mercoledì 14

Sono circa 1400 i bambini e 900 gli adolescenti che ogni anno, in Italia, si ammalano di cancro. A loro e alle loro famiglie sono destinate le numerose iniziative promosse dalla OPEN OdV, tra cui Buonissimi, il charity event dell’Associazione Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma, realizzato con il sostegno della Fondazione Giuseppe Marinelli e ideato e organizzato da Paola Pignataro e Silvana Tortorella.



La quinta edizione si terrà il prossimo 26 giugno, dalle 19.30, presso le Rocce Rosse del Lloyd’s Baia Hotel a Vietri sul Mare (SA).



Sintesi perfetta tra bontà d’animo e capolavori gastronomici, Buonissimi si riconferma la serata dedicata alle eccellenze enogastronomiche del Mediterraneo: chef stellati e professionisti della cucina si ritroveranno insieme per condividere un racconto di gusto e speranza.



Il concept di quest’anno è nutrire la ricerca dalla A alla Z, un alfabeto creativo che aiuta a scrivere con parole semplici il futuro dei bambini. L’edizione 2023 continua infatti a sostenere il progetto di ricerca CHANCE, acronimo di Five hundred CHildren with cANCErs, per conoscere il panorama dell’ereditarietà genetica nel cancro infantile. Grazie al finanziamento della OPEN, CHANCE può sequenziare il DNA di 500 bambini in 3 anni. Il 2023 segna un traguardo importantissimo, l’anno finale della sperimentazione