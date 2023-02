Storie al femminile, appuntamento con Maria Sara Gorga venerdì 17 ad Ogliastro Cilento.

Una storia lunga e avvincente, sospesa tra il sogno e la realtà. Veri protagonisti l’amicizia, il coraggio, la tenacia e uno sconfinato amore per la natura, dove i personaggi affrontano avventure di ogni genere senza mai soccombere.

In loro aiuto, la magia. Si annuncia così il prossimo appuntamento con Storie al Femminile, dalle 17 di venerdì 17 febbraio, con Maria Sara Gorga, autrice del romanzo fantastico per ragazze e ragazzi Storia di Laura. La rinascita della magia nel Cilento alla Fondazione Matteo e Claudina de Stefano di Ogliastro Cilento. Serata tra parole e note, ad accompagnarla la musica di Filippo Massimi.

Le avventure magiche di un gruppo di adolescenti circondati da esseri ed animali straordinari, attraverso viaggi nello spazio e nel tempo. Draghi, mammut, cinghiali feroci, personaggi storici, prodigi e formule magiche di ogni genere accompagnano la narrazione, ambientata nel Cilento che, di per sé, è luogo d’incantesimo. “Perché è un territorio ricchissimo di storia, cultura, natura e tradizioni. È molto divertente restituire a questi luoghi, in chiave fantastica, i doni che così generosamente elargisce” – spiega Maria Sara Gorga. Nata nel 1965, figlia di genitori cilentani e residente a Monteforte Cilento dove gestisce le proprietà di famiglia, ha orientato le sue attitudini in direzione della ricerca e della conservazione della cultura cilentana nelle sue varie sfaccettature. Dopo aver scritto il libretto di un’opera lirica interamente in dialetto cilentano, si è cimentata per la prima volta con la scrittura di un romanzo fantasy. Anche stavolta, il commento finale sarà affidato a un uomo misterioso, ogni volta ospite diverso degli incontri. In dialogo con l’autrice ci sarà il giornalista Alfonso Sarno. Ingresso libero.



PER INFO:

Posti limitati, è consigliata la prenotazione scrivendo al 334 6299035 –