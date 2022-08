Stadio Arechi, l’elenco dei lavori

Il consigliere comunale Gennaro Avella comunica: “Nel pomeriggio di giovedì 11 agosto la IV Commissione Consiliare Permanente Sport, Politiche Giovanili e Innovazione, di cui sono presidente, si è riunita presso lo Stadio Arechi per la verifica dei lavori fatti e per l’acquisizione del dettaglio di quelli previsti.

Con il presidente si sono recati al sopralluogo il vice presidente consigliere Pino D’Andrea ed i consiglieri membri Barbara Figliolia, Antonio Carbonaro ed Arturo Iannelli. In collegamento diretto, da remoto tutti gli altri membri.

Le informazioni di dettaglio sono state acquisite dall’istruttore capo presso lo stadio Giovanni Saracino. Esse confermano la sinergia operativa tra Comune e UsSalernitana1919, oggi legate da un rapporto di convenzione annuale in ordine alla gestione dell’impianto.

In occasione dell’esordio del 14 agosto lo stadio si presenterà in una veste rinnovata ma non ultimata. Successivamente saranno apportati ulteriori adeguamenti.

Capitolo a parte riguarda l’apertura totale della curva nord destinata, in parte, al settore-ospiti. L’ostacolo alla piena fruizione è legato al numero di tornelli. In tal senso l’interlocuzione tra Comune e UsSalernitana1919 è continua.

Infine è stato assicurato che Salerno Pulita effettua la pulitura dei sediolini prima e dopo ogni partita”.

Di seguito il dettaglio:

Lavori Comune/Società Stato Tribuna Autorità – Riammodernamento USSalernitana1919 In via di ultimazione Arretramento panchine USSalernitana1919 Da realizzare Tappetino perimetrale erba sintetica UsSalernitana1919 Realizzato Panchine bordature di sicurezza UsSalernitana1919 Realizzato Tribuna stampa – Riammodernamento Comune Realizzato Tribuna stampa – 2 box Tv aggiuntivi Comune Realizzato Tribuna stampa – Pavimentazione atrio UsSalernitana1919 Da realizzare Sala stampa – Isolamento/Insonorizzazione UsSalernitana1919 Realizzato Stecche spogliatoi – Riammodernamento Comune In via di ultimazione Ledwall 28mq Curva nord-Distinti 22/23 Comune Realizzato Ledwall 28mq Curva sud-Tribuna 22/23 Comune Da realizzare Impianto audio stagione 22/23 Comune Realizzato

