Jomi Salerno vince a Ferrara e riconquista il primato in classifica.

Netta vittoria della Jomi Salerno. Capitan Napoletano e compagne superano al Pala Boschetto le padrone di casa dell’Ariosto Ferrara con il risultato finale di 32 a 19 nel match valevole quale terza giornata di ritorno della serie A Beretta. Due punti preziosi per le salernitane, che in seguito alla sconfitta casalinga dell’Oderzo, conquistano nuovamente la vetta solitaria della classifica con 26 punti all’attivo. Parte subito forte la compagine allenata da coach Laura Avram che allunga senza problemi grazie alle reti di Manojlovic e Krnic. L’Ariosto Ferrara, trascinata dal capitan Katia Soglietti, accorcia subito le distanze, portandosi sul – 3 (9 – 12). A questo punto Dalla Costa e Lauretti Matos prendono per mano la Jomi Salerno, dando lo strappo decisivo. La prima frazione di gioco si chiude così con le salernitane avanti con il risultato di 16 – 12. Nel secondo tempo, approfittando anche delle difficoltà in attacco delle padrone di casa, capitan Napoletano e compagne prendono il largo nel punteggio. La gara diventa praticamente senza storia, l’Ariosto Ferrara deve ringraziare il suo portiere Anja Rossignoli, l’estremo difensore di casa si supera in diverse occasioni, rendendo meno pesante il passivo per le sue compagne. Nel corso del match da segnalare anche la rete del portiere Sara Di Giugno. Nei minuti finali coach Avram manda nella mischia anche le giovani Giulia Rossomando (2 reti a referto per lei) e Martina De Santis (1 rete a referto per lei) Finisce così 32 a 19 in favore della Jomi Salerno. Due punti pesanti per la formazione salernitana che approfittando della sconfitta casalinga dell’Oderzo contro Erice si riprende la vetta solitaria della classifica con 26 punti. La Jomi Salerno tornerà in campo mercoledì 27 gennaio (ore 16:30) per affrontare la Santarelli Cingoli nel recupero della seconda giornata della serie A Beretta.

Ariosto Ferrara – Jomi Salerno 19 – 32 (primo tempo: 12 – 16)

Ariosto Ferrara: Buhna 1, Crosta 1, Fabbricatore, Ferrara 1, Lo Biundo, Manfredini, Marrochi 2, Ottani, Rossignoli, Soglietti 8, Tanic 2, Verrigni 1, Visentin Kerper 3, Vitale. Allenatore: Carlos Britos

Jomi Salerno: Canessa, Casale 1, Dalla Costa 3, De Santis 1, Di Giugno 1, Ferrari, Gomez 2, Krnic 2, Lauretti Matos 5, Manojlovic 4, Napoletano 4, Romeo 3, Rossomando 2, Stettler 4. Allenatore: Laura Avram

Arbitri: Fato – Guarini