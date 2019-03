Ginnastica Salerno sul podio della prima tappa di Coppa dei Campioni.

Successo straordinario per gli atleti di Ginnastica Salerno alla prima prova della Coppa dei Campioni di ginnastica artistica maschile, che si è svolta nel weekend a Mortara in provincia di Pavia.

Nicola Bartolini con il punteggio complessivo di 81.933 è salito primo sul podio, precedendo Ludovico Edalli, dell’Aeronautica Militare secondo a quota 80.900, e Carlo Macchini della Ginnastica Fermo 85, terzo con il personale di 78.333.

L’atleta sardo, in forza alla compagine salernitana guidata dal tecnico Daniel Popescu, è il vincitore di tappa al cavallo con maniglie, volteggio, parallele e corpo libero.

Eccezionale risultato anche per i compagni di squadra Salvatore Maresca, primo agli anelli, e Gianmarco Di Cerbo (neo senior) quarto al volteggio.

Al PalaMassucchi sono scesi in campo i migliori ginnasti italiani, pronti a vestire la maglia azzurra delle Nazionali senior e junior, in vista dei prossimi impegni stagionali, a cominciare dagli Europei di Stettino, in Polonia e dalla prima edizione dei Mondiali di categoria, in programma a Gyon, in Ungheria; in attesa dall’appuntamento clou del quadriennio olimpico, ossia i mondiali di Stoccarda.

La seconda prova della Coppa dei Campioni è prevista per il 15/16 giugno a Porto San Giorgio.