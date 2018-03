Basket Bellizzi ospita il Casapulla.

Nel 26° turno del campionato di Serie C Silver, il Semprefarmacia.it Basket Bellizzi ospita il Basket Casapulla. Il match sarà disputato domenica 25 marzo, al “PalaBerlinguer” di Bellizzi (SA). Palla a due alle ore 18:30. La gara sarà diretta dal 1° arbitro sig. Giuseppe Maruggi di Melfi (PZ) e dal 2° arbitro sig. Federico Romaniello di Avigliano (PZ).

La squadra di coach Pierluigi Orlando è chiamata a riprendere il cammino verso l’obiettivo play-off, dopo le ultime due sconfitte. Gli stop contro Pallacanestro Partenope e San Michele Maddaloni hanno contribuito a ridurre ad appena due lunghezze il vantaggio sulle inseguitrici, rimettendo in discussione la qualificazione alla post-season per la promozione. Di Mauro e compagni dovranno inoltre riscattare anche l’opaca prestazione dell’andata, culminata con un’inaspettata sconfitta per 77-68.

Le dichiarazioni del Presidente Nicola Pellegrino

Il numero uno del club gialloblu si mostra fiducioso in vista del match di domenica: «Sarà l’occasione, per noi, di ritornare a vincere. Sono certo che la squadra risponderà al meglio. La sconfitta dell’andata è un dato di fatto ma credo che non abbiamo bisogno di ulteriori stimoli per riprendere a giocare come sappiamo. Sarebbe un peccato buttare al macero tutto il lavoro di un anno. Sono sicuro, ripeto, che la risposta sarà decisa ed evidente da parte del gruppo».

Sulla corsa play-off, Pellegrino teme un solo avversario: «Fin dall’inizio ho ritenuto ci fossero 7/8 squadre di livello, in grado di giocarsi i primi cinque posti in classifica. Tra Sarno e Partenope, l’avversario che temo di più è il Basket Bellizzi. Noi non dobbiamo guardare ai risultati degli altri, semplicemente siamo chiamati a dare il massimo e vincere tutte le partite da qui alla fine della stagione per poi arrivare in forma smagliante ai play-off. Il calo atletico e fisico di alcuni nostri elementi, in concomitanza con l’arrivo della primavera, è stato evidente. Ma ciò non può costituire un alibi, un ostacolo insormontabile che ci impedisca di portare in alto il nome del Basket Bellizzi».

In chiusura, il patron fa gli auguri a tutti i supporters: «Giocare in casa è sempre un piacere. La partecipazione costante del nostro pubblico, in casa come in trasferta, rappresenta il mio orgoglio più grande, come ho avuto modo di dire in diverse occasioni. In ogni gara sono loro a trasmetterci grande passione e carica agonistica, contribuendo a far crescere il movimento cestistico nella nostra città. Sono assolutamente certo che il contributo dei nostri tifosi sarà importante anche domenica, come sono altrettanto certo che la squadra non deluderà le aspettative. Colgo l’occasione per augurare a tutti una buona Domenica delle Palme e una successiva serena Pasqua».