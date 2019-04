230 atleti corrono il Trail delle Ferriere ad Amalfi. Vincitori i runner Leonardo Mansi e Annalisa Cretella.

230 atleti hanno corso nella mattinata di domenica, domenica 31 marzo 2019, il Trail delle Ferriere. La seconda tappa del Circuito Trail Campania ha visto vincere gli atleti Leonardo Mansi in 1:30:17 e Annalisa Cretella in 2:0:48, entrambi della società Amalfi Coast Sports & More. Il podio maschile ha visto arrivare in seconda posizione Carmine Amendola, della stessa società, in 1:34:53 ed al terzo posto Giovanni Tolino del Team Anima Trail in 1:36:35. Il podio femminile si è completato con Natalya Shablista della Usa Sporting Avezzano, seconda in 2:4:10, e con Benedetta Palumbo della Amalfi Coast Sports & More, terza in 2:07:51. A consegnare i premi, il sindaco di Amalfi Daniele Milano ed il consigliere delegato allo sport Francesco De Riso.

Come da consuetudine il Trail delle Ferriere, giunto all’ottava edizione e promosso dalla Asd Aequa Trail in collaborazione con la Amalfi Coast Sports & More e con il patrocinio del Comune di Amalfi, ha raccolto un alto numero di partecipanti. Gli atleti in gara si sono misurati sulla distanza di 16 km, con un dislivello complessivo di 1049 metri. Una competizione di tutto rispetto, per la quale i runner si sono dati alla scalata dinamica delle scale e dei vicoli della città, per poi salire su per i fianchi dei Monti Lattari, costeggiando le creste dei monti e poi scendendo attraverso l’oasi protetta della Valle delle Ferriere, che dà il nome alla competizione, per tagliare poi il traguardo sulla spiaggia di Marina Grande.

Il delegato allo sport Francesco De Riso così commenta la giornata: “ Ad Amalfi abbiamo vissuto una intensa ed appassionante giornata di sport. È andato tutto per il meglio, e per questo voglio vivamente ringraziare tutti gli organizzatori, gli sponsor le associazioni, i volontari, gli addetti alla gara e quanti non si sono risparmiati, lavorando per giorni, per far sì che il Trail delle Ferriere fosse, come è stato, una bella competizione ben organizzata, da ricordare a lungo. Amalfi ora aspetta il Circuito Trail Campania per la gara di chiusura, il Rupert’s Trail – Urban Night Race, in programma il prossimo 14 dicembre”.