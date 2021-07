South Italy: Come si è evoluto il progetto e come si arriva alla Costituzione della Società di Capitali, giovedì 15 in streaming a cura di Rete Destinazione Sud.

Rete Destinazione Sud ha organizzato in data giovedì 15 luglio 2021 alle ore 19:30 un’incontro in diretta streaming dal titolo “South Italy: Come si è evoluto il progetto e come si arriva alla Costituzione della Società di Capitali” che verrà trasmesso sulla pagina Facebook “Rete Destinazione Sud – Strategie Condivise.”

L’incontro è il terzo di una serie i 5 incontri dal titolo “ReStart”, due dei quali sono già stati trasmessi in diretta streaming su Facebook sulla nostra pagina, pertanto vogliamo allegarti i link nel caso in cui li avessi persi:

1° Incontro: “Come nasce l’idea di creare un progetto strategico”

https://www.youtube.com/watch?v=4iJtNHKX1Gg&ab_channel=Michelangelolurgi

2° Incontro: “Cosa è stato realizzato dalla RDS dal 2014 – 2021″

https://www.youtube.com/watch?v=spb_Fl05lJs&t=10s&ab_channel=MichelangelolurgiMichelangelolurgi

Ti invitiamo a seguirci sulla nostra pagina Facebook per restare sempre aggiornato sulle ultime riunioni, iniziative comuni e progetti.