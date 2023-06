Sociologia della libertà, il libro scritto dal carcere da Abdullah Ocalan

Approda a Salerno Sociologia della libertà, l’ultimo lavoro dal carcere di Ocalan, fondatore del Partito dei Lavoratori del Kurdistan.

L’iniziativa è organizzata su proposta della Rete Italiana per il Kurdistan in collaborazione, da SudLab, laboratorio che si occupa di Mezzogiorno e strategia euromediterranea e l’Associazione Memoria in Movimento di Salerno.

È un’occasione importante non solo per meglio approfondire il pensiero politico di Ocalan. Per il Sud Italia le tappe previste sono due, una delle quali a Salerno che abbiamo voluto fortemente offrire alla nostra città questo momento di riflessione.

A ciò aggiungiamo il bisogno di rimarcare in modo più incisivo la necessità di forte sensibilizzazioni sui temi delle autodeterminazioni dei popoli che lottano per la loro libertà e per la difesa delle loro identità culturali e politiche.

Rammentiamo che oggi le popolazioni Kurde presenti in Siria sono pesantemente bombardate e massacrate dalle forze militari turche. Tutto ciò nel silenzio totale del mondo intero (esattamente come avviene da anni per il popolo palestinese). Il silenzio dello stesso mondo che “applaudiva” alla fermata dell’esercito e delle milizie dell’Isis operato sul campo dal popolo Kurdo con migliaia di vittime.

Il libro sarà presentato alle 17,30 di giovedì 29 Giugno presso la CASA DEL VOLONTARIATO, Via F. Patella (traversa del c/so V. Emanuele tra il civico 88 e 90) con la partecipazione di:

Valentina Ripa, docente Unisa

Yüksel Koc, presidente Congresso Popolare

Yilmaz Orkan, direttore Uiki Onlus

Rino Malinconico, filosofo e scrittore