Successo dell’evento di Fondazione Giona a Roccapiemonte il 12 Maggio per la presentazione dell’ambulatorio mobile

Fondazione Giona conclude con grande successo la giornata di eventi speciali tenutasi il 12 Maggio a Roccapiemonte, in Piazza Zanardelli.

L’evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Roccapiemonte, ha visto una partecipazione significativa della comunità locale.

Alle ore 10.30 è stata presentata l’ambulatorio Mobile della Fondazione Giona, con i saluti del Sindaco del Comune, Dott. Carmine Pagano, e gli interventi del Presidente della Fondazione, Dott. Giuseppe Rainone, del Responsabile Scientifico Prof. Ersilio Trapanese, del dott. Pasquale Villano pediatra che effettuerà screeenig a bordo dell’Ambulatorio

Mobile e del dott. Domenico Siepi specializzato in medicina del Lavoro

Durante l’evento, i cittadini hanno avuto la possibilità di sostenere la Fondazione Giona attraverso l’acquisto della Box del Sorriso e dei Calendari della Fondazione. La Fondazione desidera ringraziare i Commercianti del Comune di Roccapiemonte per l’adesione e per le

iniziative promozionali in occasione della Festa della Mamma.

La giornata è stata un’occasione importante per promuovere la solidarietà e l’impegno per il bene comune, e Fondazione Giona è grata a tutti coloro che hanno partecipato e sostenuto l’evento.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare:

www.fondazionegiona.it