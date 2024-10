Che Comico, la notte della stand up comedy

Torna Che Comico, la stagione 2024 – 2025 ideata dalla Gv Eventi di Gianluca e Valentina Tortora, con l’idea di regalare una risata antistress, sempre mista alla riflessione, di cui ognuno almeno nel fine settimana ha storicamente bisogno. Cinque gli spettacoli al Teatro Ridotto, quattro al Teatro delle Arti, entrambi in Via Grimaldi a Salerno.

Sul palco del primo, il Ridotto, piccolo spazio (capace da oltre quarant’anni di ospitare grandi idee) a favore della comicità, con un occhio sempre teso alle nuove leve e alle evoluzioni temporali che la risata “subisce” il via della nuova stagione.

Sabato 2 e domenica 3 novembre lo start è affidato a una parte del neonato Collettivo Poc (Point of Comedy): Luca Bruno, Premio Charlot Giovani 2017, sarà il collante tra il suo e i monologhi di Raffaele Nolli (Charlot Giovani 2023) Carmine Varrella, Stefano De Clemente (Charlot Premio della critica) e Alessio D’Andrea (concorrente dell’ultima edizione del Premio).

I cinque inaugurano Che Comico con “Stand Up Comedy Night”. Sullo stesso palco la verve partenopea di giovani comici, pronti ad abbattere la quarta parete e a rivolgere i propri interrogativi direttamente alla platea. Argomenti e tematiche diverse, risate assicurate.

Nello stesso mese, (il 23 e 24) sarà la volta di Salvatore Turco e Peppe Laurato in “Remember show”, esilarante spettacolo di cabaret scritto dal duo.

INFO UTILI Tutti gli spettacoli andranno in scena il sabato alle 21.15 e la domenica alle 19. La campagna abbonamenti: 9 spettacoli al costo di 120 euro, ma è possibile opzionare anche la formula mini, a 70 euro, solo per le quattro date al Teatro delle Arti. Per informazioni e prenotazioni: 089 221807 oppure 3274934684 – www.teatroridotto.com.