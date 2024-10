Giviva Scafati, beffa a Venezia

Non basta un’altra prova di grande carattere agli uomini di coach Marcelo Nicola, ancora una volta a mani vuote al termine di 40 minuti ad altissima intensità al PalaSport Taliercio di Mestre. Il 75-69 matura nelle battute finali grazie alle giocate di Wiltjer, Moretti e Kabengele, bravi ad approfittare di una Givova imprecisa ai liberi (13/21), dalla linea dei 3 punti (4/17), perdente nella lotta a rimbalzo (46 carambole catturate dai lagunari contro le “sole” 33 dei campani) e soprattutto stanca dopo aver condotto per quasi l’intera partita e priva della sua principale bocca di fuoco, Gray (uscito malconcio a fine terzo quarto per un colpo alla caviglia), nel quarto finale.

Domenica prossima, alle ore 16:30, appuntamento alla Beta Ricambi Arena – PalaMangano per sfidare la Vanoli Cremona. Obiettivo tornare alla vittoria e sbloccarsi dinanzi al pubblico amico in questa stagione.

QUINTETTI

VENEZIA: Moretti, McGruder, Wheatle, Simms, Kabengele.

SCAFATI: Cinciarini, Gray, Stewart, Pinkins (K), Akin.

LA CRONACA DEL MATCH

PRIMO QUARTO

L’asse Moretti-Kabengele apre la contesa una super giocata, Scafati si affida ad un indemoniato Rob Gray, 2-6 il punteggio al 3’. Difesa da manuale e “coltello fra i denti” per la Givova, un canestro da campione di capitan Pinkins costring coach Spahija al primo timeout della gara. Cinciarini costringe Simms al secondo fallo personale, McGruder e Wiltjer trovano punti facili, il “Cincia” s’inventa una tripla da 7 metri, Hruban croce in difesa e delizia dalla linea della carità fissa il punteggio sul 10-15 a 3:49 dalla prima sirena. Un monumentale Cinciarini segna ancora dall’arco, Wheatle prima e Kabengele poi fanno valere la loro taglia fisica e coach Marcelo Nicola ferma il match sul 14-18. Hruban sfortunato dalla distanza, Wiltjer ed Akin con le specialità della casa (canestro da 3 punti e schiacciata), di Stewart gli ultimi punti del quarto gialloblù. Al 10’ ospiti avanti 19-23.

SECONDO QUARTO

Elijah Stewart ricomincia trovando ancora il fondo della retina, s’iscrivono a referto Tessitori e Casarin, regna l’equilibrio al Taliercio in avvio. McGruder e Casarini da una parte, Cinciarini e Pinkins dall’altra firmano sorpassi e contro-sorpassi, 28-29 Givova al 14’. La Reyer prova a far valere chili e centimetri sotto le plance, Kabengele è inarrestabile a rimbalzo, a 4 primi e 22 secondi dall’intervallo lungo parità a quota 31. Scafati continua a trovare in Rob Gray il proprio faro nella metà campo offensiva, Kabengele segna anche da 3 punti, Cinciarini manda a bersaglio la terza tripla della sua serata (su altrettanti tentativi) ed il roster salernitano si conferma avanti nel punteggio al 18’, 35-38. A segno Fernandez per l’Umana, ma l’altro playmaker sul parquet (il numero 20 in maglia gialloblù) segna ancora (5/5 dal campo a fine primo tempo) e sigilla il 37-40 col quale le squadre rientrano negli spogliatoi.

TERZO QUARTO

In apertura di ripresa sono i soliti Gray e Wiltjer a suonare la carica per gialloblù ed orogranata, Stewart è implacabile dalla lunetta, agonismo ed intensità che salgono a dismisura, 40-45 al 23’ dopo qualche “rigore” sbagliato da entrambe le squadre. Gray è funambolico, Kabengele può fermarlo solo ricorrendo ad un fallo antisportivo, l’ex Monaco prima e Kruize Pinkins poi falliscono ben 4 tentativi dalla linea della carità, ma al 25’ è ancora +7 per gli uomini di coach Nicola, 42-49. Terzo fallo di Akin, Sorokas non fa rimpiangere il britannico col rimbalzo offensivo e l’assist per Gray; ancora Wiltjer e Cinciarini a fare pentole e coperchi, a contatto la Reyer a 2:50 dalla penultima sirena punteggio sul 47-53. Altra tripla impossibile di Wiltjer, 1 su 2 per Sorokas e Gray, McGruder costringe Nicola a ricorrere al timeout per riordinare le idee dei suoi ragazzi, 52-55 a 91” dal termine della terza frazione di gioco. Gray prende un colpo alla caviglia che lo estromette dalla contesa, Fernandez mette la tripla del pareggio che dura, però, poco più di 10”, il canestro di Sorokas sul gong vale il 55-57 Givova al 30’.

QUARTO QUARTO

Fernandez firma ancora il pari, salgono in cattedra le difese, Pinkins di lotta e di governo si prende il pitturato, al 34’ Scafati avanti 59-61. Sorokas ed Akin gravati di 4 falli, il 2+1 di Simms vale il nuovo vantaggio veneto in una partita ormai ben più che rognosa. La tabella aiuta Sorokas, a rimbalzo Kabengele torna a dominare, 64-63 Umana a 3 primi e 32 secondi dal gong. Stewart stoppa McGruder, si prende un’enorme responsabilità in attacco e trova un canestro difficilissimo che consente ai suoi di rimettere la testa avanti al minuto 37. Casarin sfidato al tiro va a realizzare, Stewart ancora protagonista va a schiacciare, Wiltjer in fade-away colleziona l’ennesima prodezza della sua giornata, 68-67 a 110” dal termine. Stavolta Stewart forza e sbaglia, Zanelli spende un fallo che manda Moretti in lunetta, 1 su 2 dell’ex Varese. Non va il tiro di Cinciarini; fondo della retina, invece, per Moretti dai 6.75 che vale il +5 Venezia a 50” dalla fine. Mostruosa schiacciata di Stewart con 42” ancora da giocare, Scafati difende alla grande ed il tentativo di Wiltjer non trova neanche il ferro, ma è ancora l’MVP della gara, Mfiondu Kabengele, a trovare rimbalzo in attacco, tap-in vincente e fallo della difesa. 75-69 Reyer: gioco, partita, incontro.

Quarta sconfitta consecutiva per una Givova che anche su un campo ostico come il Taliercio di Mestre ha dato l’impressione di poter portare a casa la posta in palio per larghi tratti del match. Restano da valutare le condizioni di Rob Gray,uscito sul tramonto del terzo quarto per un problema alla caviglia, in vista del match di domenica prossima alla Beta Ricambi Arena contro Cremona delle ore 16:30.

LA SALA STAMPA

Coach Marcelo Nicola: «Abbiamo lottato come sempre e messo la partita nella giusta direzione nei primi 20 minuti, poi, ancora una volta, ci sono mancate le piccole cose. Sapevamo che Venezia è una squadra di grande taglia che va forte a rimbalzo d’attacco, nel secondo tempo hanno alzato la loro intensità difensiva e noi abbiamo fatto fatica a trovare tiri aperti, forzando e sbagliando troppo. Avremmo avuto bisogno di tenere lo stesso dinamismo del primo tempo anche nel secondo per portare via i due punti».

I TABELLINI

VENEZIA: Tessitori 6, McGruder 10, Lever ne, Casarin 8, Fernandez 7, Moretti 4, Janelidze ne, Kabengele 13, Wheatle 2, Simms 7, Wiltjer 18, Natale ne. ALL. Neven Spahija, ASS. Veljko Peric, Emanuele Molin ed Alberto Bilio.

SCAFATI: Gray 19, Sangiovanni ne, Zanelli, Ulaneo ne, Sorokas 5, Pezzella ne, Miaschi ne, Pinkins 10, Cinciarini 17, Stewart 14, Akin 2, Hruban 2. ALL. Marcelo Nicola, ASS. Damiano Pilot e Domenico Chiariello.

ARBITRI

Sahin-Bettini-Bartolomeo

PARZIALI

19-23, 18-17, 18-17, 20-12.