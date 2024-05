Excursus Group con l’Università di Salerno per formare i manager etici di domani

Si parlerà di Risk Management, Cyber threats e Corporate Intelligence il prossimo 22 maggio all’UNIVERSITA’ DI SALERNO.

Grazie alla collaborazione fra Excursus Group, società campana che si occupa di corporate intelligence e investigazioni per aziende, il Dipartimento di Scienze Aziendali – Management & Innovation Systems dell’Università degli Studi di Salerno e il Centro di Ricerca Internazionale “Knowledge & Risk management, Ethics for Sustainable Strategic Management lab”, nell’aula “Carmine Pecorare” del plesso universitario mercoledì 22 maggio alle h 16 si terrà il workshop KNOWLEDGE & RISK MANAGEMENT FOR SECURITY: FROM THE CYBER DOMAIN TO CORPORATE INTELLIGENCE.

Questo evento è il primo passo di una collaborazione quinquennale che Excursus ha siglato con il Dipartimento di Scienze Aziendali – Management & Innovation Systems (DISA-MIS) dell’Università degli Studi di Salerno e il Centro di Ricerca Internazionale “Knowledge & Risk management, Ethics for Sustainable Strategic Management lab.” (K.R.E.S.S.M.).

La società fondata a Salerno nel 2017 specializzata in Corporate Intelligence, Investigazioni, Security e Cyber Security, affiancherà il Centro di Ricerca internazionale “K.R.E.S.S.M. lab” per svolgere attività di ricerca utili a studiare e approfondire tematiche scientifico-culturali nelle aree del management e della governance con particolare riferimento all’ambito strategico, focalizzando l’attenzione su tematiche quali knowledge e risk management, l’etica d’impresa e la sostenibilità nell’assunzione di decisioni tattiche e strategiche.

“Quella con Excursus Group è una collaborazione preziosa che consente di ampliare l’efficacia dell’azione formativa per i nostri studenti, futuri manager, imprenditori e professionisti” – commenta il Prof. Mirko Perano, docente di “Knowledge & Risk Management”, “Strategic Management” ed “Etica d’Impresa” di UNISA.

La collaborazione prevede il supporto di Excursus Group, la cui missione è di garantire la sicurezza aziendale a 360° operando in più ambiti, dalle investigazioni, alla security e cyber security, al Dipartimento per la realizzazione di progetti congiunti di rilevanza nazionale e internazionale, organizzazione di Master universitari, workshop e seminari, e il supporto professionalizzante ai corsisti dei vari percorsi accademici che possono accedere in azienda per elaborati di laurea, stage e tirocini con l’assistenza dei professionisti interni al gruppo.