SalerNoir, questa sera il gran finale.

SalerNoir Festival le notti di Barliario 8 chiude questa sera, con la proclamazione dei finalisti e la premiazione per gli studenti delle scuole che hanno partecipato al concorso Barliario Scuole. Circa 80 alunni dei licei Tasso, De Sanctis, Genovesi-Da Vinci e Sabatini-Menna hanno scritto l’incipit di una storia gialla o noir, in 10 sono stati selezionati e hanno sviluppato il racconto. Altri quattro alunni partecipano, con il loro racconto a un’ulteriore selezione. Si parlerà della storia della letteratura gialla degli ultimi anni con la giornalista esperta Cristina Marra che condurrà la serata, e sarà assegnata una borsa di studio per la Writing Luiss Summer School.

Parteciperanno alla premiazione il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, il Presidente della Fondazione Carisal Domenico Credendino, il Direttore della Fondazione Carisal Francesco Paolo Innamorato, la responsabile del Progetto Barliario Scuole per la Fondazione Carisal Gabriella Monetta, la responsabile del Progetto Barliario Scuole per l’associazione Porto delle Nebbie Pina Masturzo.

IL REGOLAMENTO. All’interno della Sezione Scuole del Festival, Fondazione Carisal e Porto delle Nebbie promuovono il Concorso Letterario “Barliario per le Scuole” che prevede la premiazione di tre racconti vincitori, nella serata conclusiva del festival, attraverso buoni libro della Feltrinelli. Il Concorso è rivolto agli studenti delle classi terze e quarte dei licei cittadini con lo scopo di incentivare i giovani alla elaborazione di racconti, di genere giallo o noir, anche attraverso incontri con gli scrittori, durante le serate del Festival.

Dal 2021, grazie alla partnership attivata con la Writing Luiss Summer School, è prevista l’assegnazione, tramite sorteggio, di una borsa di studio rivolta agli studenti delle terzultime e delle penultime classi dei licei che partecipano al Concorso con l’elaborazione di un racconto e alle serate del SalerNoir Festival.

I FINALISTI. Ecco i nomi degli studenti finalisti del Barliario Scuole. Alessia Petrosino, Felice Carfagna (De Sanctis); Mila Granata, Barbara Guarino (Genovesi-Da Vinci); Pia Contangelo (Sabatini-Menna); Alessia Annecchiarico, Sara Paolillo, Antoniomaria Cuozzo, Carlotta Moscarella, Nicole Vitolo (Tasso).

IL FESTIVAL

SalerNoir le notti di Barliario è organizzato dall’associazione Porto delle Nebbie in collaborazione con la Fondazione Carisal, sotto il patrocinio del Comune e della Provincia di Salerno, con il contributo della Fondazione Banco di Napoli. La direttrice artistica Piera Carlomagno è coadiuvata dalla direttrice organizzativa Rosanna Belladonna, dalla responsabile del Progetto Scuole Pina Masturzo e dal direttore del Premio Veraldi, Massimiliano Amato. Responsabile di progetto per la Fondazione Carisal è Gabriella Monetta.