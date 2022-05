Salernitana quartultima, superato il Venezia nel recupero all’Arechi.

Vittoria di cuore della Salernitana nello scontro diretto salvezza contro il Venezia.

Dentro l’Arechi strapieno e sempre più dodicesimo uomo i granata battono i lagunari e superano il Cagliari in classifica, sarebbero salvi se il campionato finisse oggi.

Mancano ancora 3 giornate alla fine e domenica arrivano a Salerno proprio i rossoblu dove la tensione per l’esonero-licenziamento per giusta causa di Mazzarri è già altissima.

La partita si sblocca subito, azione da calcio d’angolo, Fazio controlla in area e viene contrastato da Ceccaroni, la palla finisce sul braccio largo del difensore veneto, l’arbitro Mariani viene chiamato alla on field review ed assegna il rigore alla Salernitana.

Bonazzoli si conferma cecchino dal dischetto e porta i granata in vantaggio.

Il Venezia ha il merito di rimanere agganciato alla partita e trova il meritato pareggio al 58′. Sepe, già protagonista con una serie di interventi, respinge il colpo di testa di Caldara ma non può opporsi al tap-in di Henry: 1-1.

Dopo un lungo check per valutare le eventuali posizioni di fuorigioco sia di Henry sia di Caldara Mariani convalida.

A quel punto Sepe chiede il cambio perchè lamenta problemi alla vista a causa di un colpo subito nell’azione del gol del Venezia, si rivede dunque dopo 4 mesi in campo Belec.

La squadra di Nicola riparte all’attacco e al 67′ trova il pesantissimo gol decisivo. Un rimpallo diventa un assist per Verdi, che controlla e spara di sinistro: 2-1.

Ma non c’è tempo per rilassarsi, domenica, come detto, all’Arechi arriva il Cagliari.