Salernitana, ecco la formazione anti Samp ma occhio alle sorprese

La formazione anti Sampdoria, per il match di oggi pomeriggio alle ore 18.30 allo stadio Arechi, è praticamente fatta. Davide Nicola punta ancora sul modulo 3-5-2 con Sepe in porta e linea difensiva composta da Gyomber, Fazio e Bronn. A centrocampo conferma per Mazzocchi a sinistra con Candreva sulla corsia opposta e in mezzo Lassana, Vilhena e Maggiore. Attacco affidato a Dia, all’esordio dinanzi al pubblico salernitano, e Bonazzoli.

Secondo indiscrezioni, però, in settimana il tecnico dei granata ha pensato anche a una soluzione con Sambia dal primo minuto esterno a destra, Candreva nei 3 di centrocampo e Maggiore pronto a partire dalla panchina.