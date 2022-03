Sal De Riso, il pasticcere che porta la Costa di Amalfi nel mondo, si racconta a HoReCoast 2022.

Salvatore De Riso, il pasticcere noto al grande pubblico per le sue leccornie di cui svela i segreti in tv, sarà ospite di HoReCoast, il salone interamente dedicato al mondo dell’ospitalità e della ristorazione, in programma all’Hotel Ariston di Paestum (SA) dal 16 al 17 marzo 2022.

Sal De Riso, che grazie al suo lavoro porta nel mondo i profumi, i colori ed i sapori della Costiera Amalfitana, verrà intervistato nell’ambito dello spazio “I PROFESSIONISTI SI RACCONTANO”, previsto con inizio alle 14.30 del 17 marzo nella Sala Teatro dell’Ariston, per condividere la propria esperienza con colleghi e professionisti del mondo Ho.Re.Ca.

Sal De Riso

Dopo aver studiato come cuoco e aver maturato esperienze nelle cucine dei migliori alberghi della Costiera Amalfitana, trova nella pasticceria la sua grande passione. Apre la “Pasticceria De Riso” sul lungomare di Minori e un laboratorio artigianale nella località di Tramonti. In pochi anni la sua pasticceria è diventata una delle più importanti e conosciute sia nel territorio locale che nazionale.

Sono in molti a recarsi a Minori per acquistare le sue specialità tipiche legate alle tradizioni, ai profumi e ai sapori della terra in cui vive. Il segreto di tanto successo è soltanto uno: la grande passione abbinata soprattutto alla qualità dei prodotti, selezionati con cura dalle aziende leader del settore.



HoReCoast

Appuntamento di riferimento nel Sud Italia per i professionisti dell’accoglienza e della ristorazione, HoReCoast giunge, quest’anno, alla ottava edizione e si propone come un’esperienza a 360° nel mondo dell’Ho.Re.Ca. e stimolante per i 5 sensi.

La fiera evento si terrà a Paestum (SA), presso l’Hotel Ariston nei giorni 16 e 17 marzo, che saranno fitti di incontri, convegni, workshops, show cooking e che vedranno la partecipazione di tanti protagonisti del mondo della pasticceria e dell’alta cucina.

La manifestazione si terrà nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e anti Covid 19.

Il 18 marzo sarà interamente dedicato alle classi V degli Istituti Alberghieri con un convegno dal titolo “HoReCoast Student”.

*Obbligo di Green Pass rafforzato*