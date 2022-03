HoReCoast, due giorni con Chef Gennaro Esposito.

HoReCoast, il salone riservato ai professionisti della ristorazione e dell’accoglienza, in programma dal 16 al 17 marzo 2022 presso l’Hotel Ariston di Paestum (Sa), ospiterà Chef Gennaro Esposito, uno dei più amati e stimati rappresentanti della cucina italiana.

L’appuntamento con Chef Esposito è per il 17 marzo alle 14.30 presso la Sala Teatro dell’Hotel Ariston di Paestum (SA), che quest’anno ospita la manifestazione, giunta alla sua ottava edizione.

Quello di Paestum, denominato “I PROFESSIONISTI SI RACCONTANO”, sarà un incontro che consentirà di conoscere meglio Gennaro Esposito e la sua filosofia, che fortemente permea la sua cucina, che lo tiene legato alle proprie radici ma che lo spinge anche a sperimentare, per innovare nel rispetto delle tradizioni.

Gennaro Esposito

Gennaro Esposito nel 1991 ha aperto la Torre del Saracino con un obiettivo ben preciso: proporre una cucina che rispettasse e valorizzasse il territorio ma anche provare a trasferire ai propri ospiti le esperienze maturate durante i viaggi e gli stage che ne hanno segnato la sua vita professionale.

Nel 2001 è arrivata la prima stella Michelin cui hanno fatto seguito le “Tre Forchette” del Gambero Rosso nel 2003, l’anno in cui nasce anche Festa a Vico – l’evento gastronomico che lo chef organizza per beneficenza ospitando a “casa sua” oltre 500 colleghi ogni edizione. Nel 2008 – invece – gli è stata assegnata la seconda stella Michelin, a dimostrazione della fervida e continua crescita culturale della Torre del Saracino e sua personale.

Di recente, ha ricevuto il premio “Chef Mentor 2020” dalla Michelin perché universalmente riconosciuto come una guida sicura e prolifica per i giovani chef.

La sua carriera potrebbe racchiudersi in una frase che per lui è un mantra:

«Nel mio mestiere dimenticare le proprie origini è un peccato mortale, un gesto di superbia che preclude anche la possibilità di scoperte future».

HoReCoast

HoReCoast è la prima fiera del Sud Italia riservata al settore Ho.Re.Ca. per fornire ai professionisti della ristorazione e dell’hotellerie spunti e conoscenze sui trend futuri e sulle novità del mondo della cucina, dell’arte bianca del pane, della pasticceria, delle attrezzature e dell’ingredientistica. Quest’anno HoReCoast si svolgerà presso l’Hotel Ariston di Paestum (SA), dal 16 al 17 marzo (il 18 marzo è previsto solo ed esclusivamente il convegno “HoReCoast Student” dedicato agli studenti degli Istituti Alberghieri), con ingresso* gratuito previa registrazione sul sito https://www.horecoast.it/registrati/.