Regione Campania: Avviso Pubblico per sostenere il settore turismo

La Giunta regionale della Campania ha approvato di recente un Avviso Pubblico per sostenere il settore turismo, riconosciuto come fondamentale per l’economia della regione. L’obiettivo del piano è promuovere l’occupabilità dei lavoratori, ridurre lo squilibrio tra domanda e offerta di lavoro nel settore e favorire il lavoro di qualità, oltre a incoraggiare la destagionalizzazione.

L’Avviso Pubblico prevede l’assegnazione di incentivi alle aziende turistiche che soddisfano determinati requisiti. L’incentivo principale è il Bonus Assunzionale, che offre contributi una tantum per diverse tipologie di assunzioni:

Assunzioni a tempo indeterminato: contributo di 7.000 euro;

Assunzioni a tempo determinato di almeno 6 mesi: contributo di 2.500 euro;

Trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine: contributo di 4.500 euro.

Inoltre, sono previsti incentivi per i tirocini extracurriculari di almeno 4 mesi rivolti a giovani di età inferiore o uguale a 25 anni, per un totale di 2 milioni di euro.

I beneficiari degli incentivi sono le imprese private del settore turistico, tra cui ditte individuali e micro, piccole, medie o grandi imprese, operanti all’interno della Regione Campania e rientranti in specifici codici ATECO relativi alle attività turistiche.

Per partecipare al bando, le imprese devono rispettare vari requisiti, tra cui essere regolarmente iscritte al Registro Imprese della CCIAA competente, avere una situazione di regolarità contributiva, essere in regola con la normativa antimafia e antiriciclaggio, non aver ricevuto altri contributi pubblici per le stesse attività e rispettare le norme sul lavoro e la sicurezza dei lavoratori.

I soggetti residenti in Campania, privi di occupazione e iscritti ad uno dei CPI della regione, possono presentare domanda di adesione al Centro per l’Impiego territoriale per beneficiare degli incentivi.

Le domande per ottenere gli incentivi devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma dedicata. Gli incentivi verranno erogati dopo il soddisfacimento di determinate condizioni, come la conclusione del contratto di lavoro o del tirocinio.

